Sergio Francisco versus Pellegrino Matarazzo: los números en LaLiga lo dicen todo

El tiempo ha dejado claro que la decisión de la Real Sociedad de cambiar de entrenador fue un acierto. No sólo por la Copa del Rey ganada sino también por el rendimiento en Primera división ya que el técnico de Estados Unidos ha conseguido en 16 encuentros ligueros muchos más puntos que su predecesor en el cargo

La Real Sociedad acertó de pleno con el cambio de entrenador en el pasado mes de diciembre cuando prescindió de los servicios de Sergio Francisco y apostó por el fichaje de Pellegrino Matarazzo que a la postre ha liderado al club vasco a ganar una Copa del Rey y, por tanto, a conseguir también una clasificación para la UEFA Europa League. Dicho movimiento exitoso no sólo se limita a lo sucedido en el torneo copero ya que los números logrados por el de Estados Unidos en LaLiga, comparados con su predecesor en el cargo, respaldan la decisión de la directiva txuri-urdin.

16 partidos para Sergio Francisco y Pellegrino Matarazzo como entrenadores de la Real Sociedad, pero 10 puntos más para el de Estados Unidos

Pellegrino Matarazzo ha sabido sacarle más y mejor rendimiento a la plantilla de la Real Sociedad que Sergio Francisco, que estuvo durante casi toda la primera vuelta. Dejando de lado de Copa del Rey, en LaLiga el de Estados Unidos también le ha ganado la partida al ex técnico de la Real Sociedad ya que ha conseguido hasta 10 puntos más en los mismos encuentro ligueros que han dirigido.

Sergio Francisco no tuvo suerte como entrenador de la Real Sociedad. Se hizo cargo del equipo después de la etapa de Imanol Alguacil y nunca terminó de dar con la tecla. Sergio Francisco realizó un decepcionante inicio de temporada en el que en 16 partidos de LaLiga sumó un total de 16 puntos (4 victorias, 4 empates y 8 derrotas). Unos resultados que tenía a la Real Sociedad coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división.

Pellegrino Matarazzo se hizo cargo de la Real Sociedad una vez se jugaron todos los partidos de diciembre y su primer encuentro lo dirigió en el mes de enero. El técnico de Estados Unidos ha cumplido este pasado fin de semana, en el choque contra el Rayo Vallecano, 16 encuentros al frente de la Real Sociedad y su balance es mucho mejor que Sergio Francisco.

Ha logrado 10 puntos más, un total de 26 puntos para ser exactos. 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas que hacen que el de Nueva Jersey tenga una media de 1'63 puntos por partido. Mejor por tanto por el punto por encuentro liguero que obtuvo Sergio Francisco.

De este modo, el movimiento de la Real Sociedad no pudo ser más acertado ya que Pellegrino Matarazzo ha convertido al equipo vasco, con sus métodos y su estilo, en uno de los mejores del fútbol español gracias a sus nuevas ideas. De hecho, la Real Sociedad estarían en puestos europeos si sólo se tiene en cuenta este año 2026 ya que sólo sería superado por FC Barcelona, Real Madrid y Villarreal CF.

Por tanto, la Real Sociedad está muy contenta con Pellegrino Matarazzo el cual tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2027. Por ello es por lo que la entidad de San Sebastián no tiene ninguna intención de dejar salir al entrenador de Estados Unidos a pesar de ya hay equipos que desearían ficharlo.