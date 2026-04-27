Oyarzabal contra Ferran Torres y un factor a su favor para conseguir el Trofeo Zarra

El delantero de la Real Sociedad ha igualado al del FC Barcelona como el segundo máximo goleador español esta temporada en LaLiga. El capitán del club txuri-urdin puede ganar el prestigioso torneo siempre y cuando mantenga su nivel de acierto ya que se encuentra cerca de Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal afronta un final de temporada entre la tranquilidad y la ambición. El capitán de la Real Sociedad disfruta del título de la Copa del Rey ganado en los últimos días, que da la clasificación para jugar la UEFA Europa League la siguiente campaña, pero al mismo tiempo tiene ante sí la posibilidad de ganar el Trofeo Zarra el cual tiene a tiro gracias a la lesión de Lamine Yamal y cuyo principal rival es, ahora mismo, Ferran Torres, otro delantero del FC Barcelona.

Las cuentas de Mikel Oyarzabal para ganar el Trofeo Zarra en esta temporada

Es cierto que la Real Sociedad aún tiene opciones de terminar en la quinta posición de LaLiga, pero en realidad son pocas porque a falta de 15 puntos por disputarse, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se encuentra a 7 puntos del Real Betis. Dicha posición puede dar aún billete a disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, pero esa posibilidad es ahora menor, aunque no hay que descartarla, debido a que Alemania puede obtener más puntos que España en el coeficiente UEFA en las últimas eliminatorias de los torneos europeos.

Con este contexto a Mikel Oyarzabal le sale una motivación extra de cara a este final de temporada. Nada tiene que ver con llegar en plena forma al Mundial 2026, en donde será titular con la Selección Española, y sí con cerrar LaLiga proclamándose máximo goleador español y, por tanto, ganando el Trofeo Zarra.

No lo tiene fácil Mikel Oyarzabal debido a la competencia y a que de momento cuenta con dos goles menos que Lamine Yamal, pero sí tiene un factor que juega a su favor.

Mikel Oyarzabal actualmente suma 14 goles en LaLiga en lo que va de temporada y se encuentra a 2 goles de Lamine Yamal, que suma 16 tantos, en la lista de máximos anotadores de Primera división en esta temporada. El delantero de la Real Sociedad está empatado con Ferran Torres, atacante del FC Barcelona, cuando faltan cinco jornadas para el final del campeonato nacional de liga.

De este modo, Mikel Oyarzabal necesita marcar más goles que Ferran Torres en lo que resta de LaLiga y anotar, al menos, tres goles para ganar el Trofeo Zarra.

La lesión de Lamine Yamal, a favor de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal va a tener a su favor la lesión de Lamine Yamal para ganar el Trofeo Zarra. El extremo del FC Barcelona no va a volver a jugar más en lo que resta de temporada por culpa de una lesión muscular de la que se está recuperando. El catalán no va a forzar lo más mínimo porque su objetivo es jugar el Mundial 2026 con la Selección Española.

Esta decisión le deja vía libre a Mikel Oyarzabal y a Ferran Torres, quienes son los mejores colocados para ganar el Trofeo Zarra. El otro factor que tiene a su favor Oyarzabal es que él es titular en la Real Sociedad mientras que Ferran Torres lucha con Robert Lewandowski para jugar desde el inicio de los partidos del FC Barcelona.