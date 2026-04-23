Lamine Yamal: adiós a la temporada con el Barcelona y "se espera" que esté con España en el Mundial

El jugador se echó la mano a la parte trasera de su pierna izquierda en el partido ante el Celta de Vigo y justo después de marcar el penalti que supuso el gol del triunfo en Liga. "Lesión en el tendón de la corva", apunta el parte culé

Lamine Yamal y su lesión ha sido el precio que tuvo que pagar el Barcelona este pasado miércoles por el triunfo ante el Celta de Vigo. Tras una gran acción personal, Lamine Yamal provocó el penalti en el 38 y en el 40, tras transformarlo a la perfección, se echó rápidamente las manos a la parte trasera de su muslo izquierdo. El Camp Nou enmudeció y todo el mundo se temió lo peor.

Este jueves el Barcelona, tras las pertinentes pruebas, ha emitido el parte médico en el que el cuadro culé ha informado del alcance de la lesión de un Lamine Yamal que se marchó rápidamente a vestuarios. El parte habla de una lesión en el "tendón de la corva de su pierna izquierda".

El parte médico de Lamine Yamal que no lo saca del Mundial con la Selección Española

El parte médico de Lamine Yamal además ha hecho referencia a que el jugador seguirá un tratamiento conservador por el que el atacante se perderá lo que resta de temporada cno el cuadro culé. Al mismo tiempo en el parte también se ve reflejada que se espera la presencia de Lamine Yamal en el próximo Mundial con la Selección Española.

El parte médico de Lamine Yamal al completo es el siguiente: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial".

A pesar de este mensaje de optimismo transmitido por el Barcelona en el parte médico de Lamine Yamal, este mismo jueves, este pasado miércoles, el doctor Pedro Luis Ripoll, en declaraciones para 'El Larguero' de la Cadena SER, no se mostró tan optimista al alegar que Luis de la Fuente quiere jugadores que estén rodados: "Luis de la Fuente quiere a los jugadores sanos y rodados, me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial".

Lamine Yamal en el suelo quejándose de un penalti ante el Celta

Lamine Yamal, un pilar de la Selección española de Luis de la Fuente

Lamine Yamal y su posible ausencia del próximo Mundial con la Selección sería sin lugar a dudas una de las grandes pérdidas del combinado que dirige Luis de la Fuente. Además, teniendo en cuenta la repercusión de Lamine Yamal, también sería una baja sensible para el propio Mundial que se disputa el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Lamine Yamal ya dejó claro esta misma semana las ganas que tenía de jugar el próximo Mundial con la Selección Española. Fue en los premios Laureus y el jugador del Barcelona apeló la ilusión de ver a su madre en las gradas y al hecho de defender los colores de su país en una cita tan importante: "Tengo mucha ilusión. He soñado desde niño con estar en un Mundial, con poder ver a mi madre en las gradas, con representar a la Selección... serán dos meses que se me harán cortos y obviamente espero que salgamos campeones".