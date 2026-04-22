El sueño en grande de Lamine Yamal con la Selección española, el Mundial y su madre

El jugador del Barcelona y del combinado de Luis de la Fuente apuntó que sueña con poder jugar en la cita del próximo verano al tiempo que afirmó que le gustaría ver a su madre en las gradas

Lamine Yamal será si no ocurre nada extraño antes, una de las grandes estrellas del Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El jugador del Barcelona y prácticamente un fijo en la Selección española de Luis de la Fuente, está llamado a marcar el presente y el futuro tanto de su club como de la Roja.

Lamine Yamal vivirá en el próximo Mundial su tercera cita con la Selección española en el panorama internacional después de la Eurocopa de 2024 en la que la 'Roja' salió campeona y la UEFA Nations League en la que no pudo alzar el título defendiendo el país que le vio nacer hace escasos 18 años. Pero Lamine Yamal tiene claro que la cita mundialista es especial y así lo declaró el pasado lunes tras recoger el último galardón individual que le han concedido, el Laureus.

Lamine Yamal quiere el Mundial con España y su madre

Lamine Yamal no escondió la ilusión que le da el jugar el próximo Mundial con la Selección española y en los Laureus declaró que lo ha soñado desde niño: "Tengo mucha ilusión. He soñado desde niño con estar en un Mundial, con poder ver a mi madre en las gradas, con representar a la Selección... serán dos meses que se me harán cortos y obviamente espero que salgamos campeones".

Es importante no olvidar la precocidad de Lamine Yamal, tanto con el Barcelona, con el que apenas jugó en su primer filial, como con la Selección española ya que pasó de jugar con la sub 17 a debutar con la absoluta y convertirse en uno de los jugadores más precoces en marcar con los mayores y también en levantar un título con España.

A sus 18 años Lamine Yamal ya es todo un 'veterano' con la Selección Española ya que el jugador del Barcelona ya ha disputado un total de 25 encuentros con el combinado nacional y esta cifra irá probablemente a más durante el próximo Mundial. Pero su juventud y también el apego que tiene a su familia, especialmente a su madre, hace que Lamine Yamal no 'quiera dejar atrás' a su progenitora y sueñe con verla en las gradas del próximo Mundial.

Los récords de Lamine Yamal con la Selección española

La historia de Lamine Yamal con la Selección española es la de los récords. Con 16 años y 57 días se convirtió en el jugador más joven en debutar con la absoluta. Además, en ese partido ante Georgia, Lamine Yamal marcó y también se hizo con el récord de precocidad marcando con España.

En la Eurocopa de 2024, Lamine Yamal siguió engordando su lista de récords y con 16 años y 339 días fue el debutante y asistente más joven al dar un pase de gol en el choque ante Croacia que la Selección española ganó por 3-0. Hubo que esperar a las semifinales ante Francia para ver el primer gol de Lamine Yamal en una Eurocopa con 16 años y 362 días. Poco después se convirtió en el campeón más joven de dicha competición.