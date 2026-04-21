Lamine Yamal, tras recibir el Laureus, se rinde a Messi y admite sus propios errores: "Tengo 18 años"

El jugador del Barcelona no escatimó en elogios hacia el argentino. El internacional español se mostró responsable con los mensajes que lanza ya que su objetivo es que ayuden "a más gente"

Lamine Yamal fue uno de los deportistas que más expectación causó este pasado lunes en la entrega de los Premios Laureus 2026 que se celebraron en el Palacio de Cibeles. Lamine Yamal fue galardonado con el Laureus a 'Mejor deportista joven del mundo de 2026' y en la rueda de prensa posterior a recoger el premio, el jugador del Barcelona no escondió su admiración por Messi.

Para Lamine Yamal, Leo Messi es un ejemplo a seguir y por ello lo calificó de 'leyenda' al ser el mejor: "Cuando te das cuenta que un deportista no es solo leyenda en su deporte sino en todos los demás es porque es el mejor". Además, se reiteró sobre un Messi al que colocó como el mejor futbolista y mejor deportista de la historia: "Messi es un ejemplo. Es el mejor futbolista de la historia y también el mejor deportista".

Messi, más que un ídolo para Lamine Yamal

Los elogios de Lamine Yamal sobre Leo Messi no se quedaron ahí sino que el internacional con España reconoció que el argentino es mucho más que un ídolo y que por ello desea seguir su camino: "Para mí no es un ídolo más. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, por el ejemplo de todo lo que ha hecho y ojalá seguir su camino".

Prosiguiendo Lamine Yamal sobre el ejemplo y cómo debe serlo él mismo con lo que muestra y con los mensajes que lanza. El jugador del Barcelona habló de la responsabilidad de su posición con apenas 18 años: "Te cuesta darte cuenta que es una responsabilidad y no puedes equivocarte porque eres ejemplo de muchos niños, pero yo me lo tomo como algo bueno".

Lamine Yamal posa en la alfombra roja de los Laureus 2026 celebrados en el Palacio de Cibeles de Madrid

La responsabilidad de Lamine Yamal de cara al exterior

Lamine Yamal también comentó que siempre que lanza un mensaje trata de hacerlo con sentido y buscando ayudar a más gente. El jugador del Barcelona reconoció que lo más lógico es que se equivoque teniendo en cuenta que solo tiene 18 años: "Por eso siempre que lanzo algún mensaje lo trato de hacerlo con sentido y con el objetivo de que ayude a más gente, teniendo en cuenta esto, alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años".

Una Lamine Yamal de otra generación

También se defendió en cierto modo Lamine Yamal de su forma de comunicarse con los aficionados a través de redes sociales ya que explicó que es otra generación diferente a la de futbolistas de antes: "Somos otra generación, no es el mismo fútbol a la gente también le entretiene lo que hagas fuera y a mi me gusta este cambio. A mí también me gusta mostrarlo". Por último, en relación al Laureus recibido, se mostró orgulloso: "Es un orgullo que la academia me reconozca con este premio y que sea el primero que lo pueda ganar".