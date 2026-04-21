Un Celta de Vigo letal al que solo superan Barcelona y Real Madrid en LaLiga EA Sports

Los de Giráldez suman 12 goles a partir del minuto 80 y son los que más portería ven a partir del minuto 90 con siete dianas. Los gallegos no ganan en territorio culé desde mayo de 2021

El Celta de Vigo quiere quitarse este próximo miércoles el amargo sabor de boca que les dejó la eliminación en cuartos de la Europa League hace una semana a manos del Friburgo. Los de Giráldez, que suman cuatro derrotas consecutivas entre Liga y Europa League, visitarán el Spotify Camp Nou para tratar de superar a un Barcelona que también llega con el orgullo herido por el palo de la Champions League.

El Celta de Vigo es el tercer mejor visitante de LaLiga y solo superan sus 27 puntos a domicilio los 30 del Real Madrid y los 31 del Barcelona. Además de esta estadística que invita a ilusionarse en el Celta, los vigueses cuentan con otro dato que demuestra una seña de identidad del cuadro que comanda desde el banquillo Claudio Giráldez. El Celta de Vigo es el tercer equipo de toda LaLiga que más goles marca a partir del minuto 80 y solo lo superan Real Madrid y Barcelona que muestran el potencial ofensivo de sus respectivas plantillas.

El Celta de Vigo no se rinde en los partidos

Un total de 12 goles son los oque ha marcado el Celta de Vigo a partir del minuto 80 pero es que los de Giráldez no son superados por nadie en Primera división cuando se trata de goles a partir del minuto 90. En siete ocasiones ha visto portería el Celta de Vigo una vez que se llega al final del tiempo reglamentario y se entra en el añadido.

El Celta de Vigo se esta mostrando también como un equipo que va de menos a más en los partidos en lo que a acierto de cara a portería se refiere. El conjunto olívico, que ha marcado más del 65 por ciento de sus goles en Liga en el segundo tiempo, ha visto portería en 29 ocasiones después del descanso, solo por detrás de las 38 del Real Madrid y de las 45 del Barcelona.

El Celta de Vigo quiere volver a asaltar el Camp Nou

El Celta de Vigo afrontará el partido de este próximo miércoles con la necesidad de revertir las últimas cuatro derrotas y evitar de paso que con Giráldez al frente se produzca por primera vez una racha de cinco encuentros perdiendo. La tarea parece complicada, más cuando el Celta de Vigo no gana en casa del Barcelona desde mayo de 2021 cuando un doblete de Santi Mina sirvió para remontar el gol inicial de Leo Messi.

Esta fue la tercera vez que el Celta de Vigo ganaba en territorio culé y de esa victoria solo quedan en la actual plantilla el guardameta Iván Villar, Carlos Domínguez, Iago Aspas y un Hugo Sotelo que debutó en dicho partido que se disputó en la jornada 37 de la 2020/21. Un triunfo este miércoles ayudaría al Celta de Vigo a poder seguir peleando por una quinta plaza que podría llegar a dar opción de disputar la Champions League y que ahora mismo ocupa el Real Betis.

Resultados del Celta de Vigo a domicilio ante el Barcelona después de su última victoria