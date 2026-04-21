Real Madrid - Alavés: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

El Real Madrid afronta un partido decisivo ante el Deportivo Alavés en el Bernabéu con la obligación de ganar para seguir en la pelea por LaLiga

El Real Madrid llega a un momento decisivo de la temporada tras su eliminación en la Champions League frente al Bayern Munich. El equipo blanco se ve obligado a centrarse en LaLiga, donde la distancia con el liderato del FC Barcelona es de nueve puntos con solo siete jornadas por disputar, lo que reduce al mínimo el margen de error.

Un duelo clave en el Santiago Bernabéu

El próximo compromiso será ante el Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 33. El conjunto madridista afronta este encuentro con la obligación de ganar para seguir vivo en la lucha por el título y, al mismo tiempo, recuperar sensaciones tras el golpe europeo.

El Alavés, por su parte, llega con urgencias clasificatorias, peleando por la permanencia, lo que convierte el partido en un choque de máxima tensión para ambos equipos.

Bajas y contexto del equipo blanco

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no podrá contar con Thibaut Courtois ni con Rodrygo Goes, ambos lesionados, mientras que Raúl Asencio sigue fuera por problemas médicos.

Pese a las bajas, el equipo mantiene una base competitiva sólida, con jugadores como Jude Bellingham y Kylian Mbappé como principales referencias ofensivas.

Un partido con máxima exigencia

El Madrid necesita una victoria para seguir aferrado a la lucha por LaLiga y cerrar la herida de la eliminación europea. El Alavés, en cambio, llega con la necesidad de sumar para no complicarse en la zona baja. El escenario es claro: tensión, urgencias y cero margen de error para ambos equipos en el tramo decisivo del campeonato.

Real Madrid - Deportivo Alavés: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El encuentro entre Real Madrid y Alavés podrá verse en DAZN LaLiga y en Movistar LaLiga TV, canales que retransmiten la competición en España. Además, el partido estará disponible en plataformas digitales con derechos oficiales de LaLiga, permitiendo seguirlo en directo desde dispositivos móviles y Smart TV.

Real Madrid - Deportivo Alavés: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Arbeloa, de Quique Sánchez Flores y del resto de protagonistas.

Alineaciones probables de Madrid y Alavés

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Mbappé y Vinicius.

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef; Ibáñez, Blanco, Guridi; Boyé y Toni Martínez.