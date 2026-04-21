El calendario y los horarios, en contra de la Real Sociedad

LaLiga ha mantenido para este miércoles el partido que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene que jugar contra el Getafe CF. La Real Sociedad apenas tiene descanso después de ganar la Copa del Rey lo que le perjudica de cara a pelear por la quinta posición que puede dar billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League

La Real Sociedad vuelve al trabajo prácticamente sin tiempo para descansar después de haber conquistado la Copa del Rey. El calendario y los horarios no dan tregua y tampoco ayuda la poca flexibilidad que tiene LaLiga que no ha modificado nada el día y hora del encuentro liguero contra el Getafe CF que se disputa este mismo miércoles. Esta situación perjudica a la Real Sociedad que aún tiene opciones de quedar en la quinta posición tal y como dijo su entre Pellegrino Matarazzo hace unos días.

Los factores que juegan en contra de la Real Sociedad

La Real Sociedad se ve obligada a jugar un nuevo partido de LaLiga, contra el Getafe CF, a partir de las 20:00 horas, el cual no ha tenido tiempo de preparar porque entre la final de la Copa del Rey que le ganó al Atlético de Madrid y las celebraciones de los días posteriores apenas ha entrenado el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo.

Ha habido además poco descanso, mucho menos que su rival ya que el Getafe CF no juega un partido desde el pasado lunes 13 de abril. A ello hay que sumarle que la gran mayoría de titulares de la Real Sociedad viene de jugar una final de Copa del Rey en la que han sufrido mucho desgate físico, prórroga y penaltis, y mental, presión por ser campeón.

Sin duda, son factores que perjudican a una Real Sociedad, que se encuentra ahora mismo en la séptima posición de LaLiga, que aún tiene opciones de terminar en la quinta posición de Primera división que puede dar acceso a disputar la próxima edición de la UEFA Champions League siempre y cuando España consiga la plaza extra para la máxima competición europea aunque Alemania parte ahora mismo como favorita.

Todo esto hace a que la Real Sociedad apunte a realizar muchas rotaciones durante este partido de la jornada 33 de LaLiga contra el Getafe CF.

La Real Sociedad piensa en introducir rotaciones en el partido contra el Getafe CF

Debido a la falta de descanso y preparación por culpa de la final de la Copa del Rey que ha disputado, la Real Sociedad apunta a que hará muchas rotaciones en el partido liguero de este miércoles contra el Getafe CF.

Lo lógico sería que Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, apueste por jugadores que tuvieron menos minutos en la final.

De este modo, Remiro volvería a la portería en el lugar de Una Marrero. Podría descansar Aramburu o Jon Martín para que jugara Elustondo. Aihen Muñoz entraría por Sergio Gómez. El centro del campo sería prácticamente nuevo con Gorrotxategi, Carlos Soler y Brais Méndez. Y arriba jugadores como Kubo, Pablo Marín, Zakharyan u Oskarsson tendrían la oportunidad de demostrar su valía desde el inicio.