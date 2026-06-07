La necesidad de fichar de la Real Sociedad: Aramburu no lo puede jugar todo

El lateral derecho es un pilar clave y un futbolista fundamental en la Real Sociedad la cual tiene que darle un buen relevo, por el bien del venezolano y del propio equipo, de cara a la próxima temporada en la hay que disputar un total de cuatro competiciones oficiales

Jon Mikel Aramburu es uno de los futbolistas de presente y de futuro de la Real Sociedad. El lateral derecho está llamado a jugar por muchos años en el equipo txuri urdin en el cual se ha consolidado como un pilar clave y fundamental a pesar de su juventud. Es por ello que la Real Sociedad tiene que cuidar más que nunca a Aramburu realizando un esfuerzo en este mercado de fichajes de verano para darle un relevo de garantías de cara a la próxima temporada en donde el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a jugar cuatro competiciones oficiales.

La Real Sociedad necesita fichar a un lateral derecho

Jon Mikel Aramburu es una auténtica máquina. Una bestia física que no falla y que se lo deja todo en el terreno de juego, pero la Real Sociedad debe protegerlo durante la próxima temporada porque el internacional por Venezuela no va a poder jugarlo todo (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Aunque la Real Sociedad, sobre el papel, cuente con tres laterales derechos en la primera plantilla, la realidad es que sólo existe uno actualmente que dé garantías y ese no es otro que Jon Mikel Aramburu quien en la temporada pasada disputó 42 partidos y 3.291 minutos. De hecho, Aramburu fue el futbolista de campo que más minutos acumuló en la campaña recién acabada, siendo sólo superado por Álex Remiro, el portero.

Por otro lado están Iñaki Rupérez que aún no está probado en la élite y que está por ver que pueda dar la talla en las exigencias en las que está expuesta la Real Sociedad y por el otro está un Álvaro Odriozola que la temporada pasada empezó a jugar cuando llegó Pellegrino Matarazzo, pero que una grave lesión de rodilla le ha alejado de los terrenos de juego y el lateral derecho no volverá hasta el final de este año 2026.

De esta forma, a la Real Sociedad y a Pellegrino Matarazzo, su entrenador, le queda en la posición de lateral derecho Jon Mikel Aramburu. Un futbolista que pide a gritos un compañero que lo pueda relevar con ciertas garantías. Porque la Real Sociedad va a necesitar un jugador que ayude al internacional por Venezuela para poder disputar al máximo nivel una LaLiga y una UEFA Europa League que va a obligar a jugar mucho jueves - domingo.

La Real Sociedad no sólo necesita ese lateral derecho para tener un fondo para competir en todas las competiciones sino para también cuidar a Jon Mikel Aramburu quien es un portento físico, pero al que muchos minutos pueden exponer a una potencial lesión. Un problema físico del caraqueño no solo sería un drama para el lateral derecho sino también para la Real Sociedad que perdería a uno de los mejores laterales derechos defensivos del mundo. La decisión está en manos de Erik Bretos, el director deportivo de la Real Sociedad, quien tiene que valorar si es posible afrontar una temporada tan exigente tal y como está actualmente el lateral derecho.