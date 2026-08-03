Dan por cerrado un acuerdo con Salisu tras no prosperar la oferta por Krejci

La Real Sociedad acelera para reforzar el centro de la defensa y ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el zaguero del Mónaco; la negociación está ahora entre los clubes y se podría cerrar por una cantidad inferior a los 10 millones de euros; el ghanés habría dado el visto bueno al proyecto 'txuri urdin' mientras el club negocia con la entidad monegasca

La Real Sociedad ha encontrado una nueva vía para reforzar el centro de su defensa. El conjunto 'txuri urdin' habría alcanzado un acuerdo con Mohammed Salisu para que el central ghanés se convierta en el próximo refuerzo del equipo de Pellegrino Matarazzo, mientras las conversaciones con el Mónaco avanzan para concretar su traspaso por una cantidad inferior a los diez millones de euros.

La información, adelantada por Gorka Gorostidi, periodista de Radio Euskadi, apunta a que el futbolista africano ya habría dado el 'sí' a la propuesta donostiarra.

El movimiento se produce después de que la Real haya comprobado las dificultades existentes para hacerse con Ladislav Krejci, su primera opción. El central checo era uno de los nombres que manejaba la dirección deportiva, pero el Wolverhampton ha rechazado la primera propuesta de la entidad de Anoeta por considerarla insuficiente. Es por ello que Erik Bretos ha activado un amplio casting de centrales y Salisu aparece ahora como una opción que ha ganado mucho peso.

Salisu, un viejo conocido de LaLiga

Mohammed Salisu no es un desconocido para el fútbol español. El central, nacido en Accra en 1999, se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid y llegó a debutar con el primer equipo pucelano después de completar su progresión en la cantera. Su rendimiento en Zorrilla despertó rápidamente el interés de clubes extranjeros y en 2020 el Valladolid decidió aceptar una oferta del Southampton cercana a los 12 millones de euros.

Su aventura en Inglaterra le permitió competir en la Premier League y aumentar su experiencia en la élite antes de cambiar nuevamente de destino. En 2023, el Southampton alcanzó un acuerdo con el Mónaco para traspasarlo por alrededor de 15 millones de euros. Tres años después, el futbolista vuelve a estar en el mercado y la Real Sociedad aparece como una de las grandes opciones para recuperar su protagonismo en España.

Ahora, el club donostiarra estaría negociando su incorporación por una cifra inferior a los diez millones de euros, una cantidad que encaja mucho mejor en los parámetros económicos que maneja la Real para reforzar una posición que considera prioritaria, pero en la que tampoco está dispuesta a realizar una inversión desmedida.

Krejci se aleja y la Real activa otras vías

El nombre de Salisu ha ganado fuerza después del intento por Ladislav Krejci. El internacional checo gusta mucho en Anoeta, especialmente por su condición de central zurdo, su poderío físico y su experiencia reciente en LaLiga como jugador del Girona, pero el Wolverhampton no está dispuesto a facilitar su salida, según informa Fabrizio Romano, especialista en movimientos de mercado.

El conjunto inglés pagó 30 millones de euros al Girona el pasado verano por el defensor, una inversión que condiciona completamente sus pretensiones. La Real presentó una oferta que fue rechazada y, aunque Krejci vería con buenos ojos regresar al fútbol español tras el descenso de los 'Wolves' a la Championship, las posiciones entre los clubes continúan demasiado alejadas.

La dirección deportiva realista, además, ya había dejado claro que tenía más de una alternativa sobre la mesa. Salisu sería ahora una de ellas y, según la información publicada este lunes, la negociación habría avanzado hasta el punto de que el propio jugador ya habría dado el visto bueno a la posibilidad de vestir de 'txuri urdin'.

Un casting con más nombres

La Real Sociedad no se ha limitado a estudiar las opciones de Krejci y Salisu. Jonathan Jesús, central brasileño del Cruzeiro de apenas 22 años, también aparece en el radar después de que se haya informado de ello en Brasil. Concretamente, el medio Central da Toca apunta a una oferta donostiarra de 15 millones de euros por el central nacido en Sao Vicente. En Brasil, sin embargo, sitúan el punto de partida de cualquier negociación en los 20 millones.

El perfil del brasileño encaja especialmente bien por su capacidad para actuar como central zurdo pese a ser diestro, su velocidad para corregir a campo abierto y su buena salida de balón. También han aparecido otros nombres como Edson Álvarez, aunque la estrategia de Bretos pasa por mantener abiertas diferentes alternativas.

En cualquier caso, la prioridad es encontrar un central que eleve el nivel de la plantilla y complete una posición que ha quedado debilitada tras la salida de Duje Caleta-Car en dirección al Olympique de Lyon. La Real sigue afrontando el mercado desde la calma y pretende aprovechar el paso de las semanas para encontrar las mejores condiciones.