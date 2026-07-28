La Real Sociedad se cuela en el fichaje de Edson Álvarez, pretendido por el Ajax

Según apunta 'De Telegraaf' desde Países Bajos, el cuadro donostiarra ya le habría presentado una propuesta al West Ham, equipo al que pertenece el centrocampista mejicano

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo ha saltado este martes como uno de los equipos interesados en uno de los jugadores que fue protagonista el pasado Mundial con la México de Javier Aguirre. Edson Álvarez, centrocampista de 28 años que tiene contrato con el West Ham hasta junio de 2028 y que llegó al cuadro londinense en el verano de 2023, está entre los jugadores que interesa a la Real Sociedad.

Según ha apuntado el diario 'De Telegraaf', la Real Sociedad ya habría presentado incluso una oferta por Edson Álvarez, que en principio está tasado en unos 15 millones de euros. Los donostiarras no son el único que aspiran a hacerse con los servicios de un centrocampista sumamente polivalente y de gran corpulencia física ya que desde Países Bajos, el Ajax de Amsterdam trabaja en el regreso del mejicano.

Edson Álvarez, el fichaje por el que pelea la Real Sociedad

Edson Álvarez ha tenido una carrera un tanto irregular en la Premier League. Tanto es así que sus dos primeras campañas rindió a buen nivel en el West Ham pero el pasado curso estuvo cedido en el Fenerbahçe turco. En territorio otomano apenas disputó 12 partidos de Liga, uno de Copa y cinco de Europa League. Los problemas físicos fueron el principal impedimento para que Edson Álvarez cuajara una buena temporada en Turquía.

Ahora, con 28 años y después de disputar el Mundial con México, Edson Álvarez está en disposición de salir de un West Ham descendido a la Championship y que por lo tanto tiene necesidad de desprenderse de ciertos jugadores. La Real Sociedad no lo tendrá sencillo ya que el Alax, donde el centrocampista pasó cuatro temporadas, está también detrás del regreso de Edson Álvarez.

El duelo entre Real Sociedad y Ajax por Edson Álvarez

El Ajax tiene a su favor que Edson Álvarez ya conoce el club y fue precisamente en Países Bajos donde dio su mejor nivel futbolístico en la que fue su primera experiencia lejos de México. En contra de los neerlandeses están los problemas financieros. Ahí es donde la Real Sociedad plantea una fórmula de pago que se llevaría con un abono de 7,5 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos de Edson Álvarez. Además, el acuerdo recogería una serie de variables que permitiría a la Real Sociedad ir aumentando ese porcentaje.

Edson Álvarez en el reciente Mundial con México

El West Ham en principio parece apostar por un traspaso definitivo aunque el verano es largo y las negociaciones podrían hacer cambiar de parecer a los británicos. En lo que respecta a la posición de Edson Álvarez, la Real Sociedad tiene como principal objetivo la contratación de un central, posición en la que también puede jugar el mejicano.