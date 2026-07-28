El último 'mensaje' de Dani Ceballos: "Todo es mentira; que no te la den con queso"

La aparente inacción en La Cartuja, más relacionada con cuestiones de límite salarial y prioridades en el mercado, alimenta esta semana la teoría de que el utrerano no es del gusto de Manuel Pellegrini para reforzar la medular verdiblanca

"Esta noche me ha dado por recordar a Jesús Quintero, el genio de la palabra y la reflexión". Las últimas 'stories' de Instagram de Dani Ceballos, como de costumbre, no parecen una cuestión baladí. El utrerano, especialista en lanzar mensajes e indirectas en sus publicaciones por medio, sobre todo, de la música, difundía tres cortes del 'Loco de la Colina' en los que el malogrado periodista de San Juan del Puerto en los que diserta sobre lo cierto y lo falso: "Todo es mentira. La televisión es mentira. La publicidad es mentira. La política es mentira. Todo es verdad, menos el odio (...) Que no te la den con queso, colega, que todos somos ratones y el mundo, una ratonera".

La petición de Manuel Pellegrini para la 'sala de máquinas'

La reflexión de Dani Ceballos podría referirse a las filtraciones que apuntan a que no es una petición de Manuel Pellegrini, que preferiría otro perfil para la medular. En principio, la idea del Real Betis pasa por cubrir las salidas que se produzcan, pues continuarán, salvo sorpresa mayúscula, Marc Roca, Álvaro Fidalgo y el complemento de Pablo Fornals. El sustituto de Sergi Altimira, que está gustando mucho en sus primeros días como jugador del Sporting CP, es Facundo Bernal, mientras que por Sofyan Amrabat debe llegar un pivote más posicional (se está intentando que él mismo). La clave estaría en atascada salida de Nelson Deossa.

Si el colombiano acaba marchándose al Vasco da Gama (o a cualquier otro sitio), los heliopolitanos incorporarán un mediocentro más versátil. Según ciertas informaciones, el 'Ingeniero' preferiría otro tipo de futbolista, lo que estaría desmintiendo un Dani Ceballos que apuntaría a otras razones para la aparente inacción en La Cartuja. Con todo, tanto Manu Fajardo como Ángel Haro aseveraban en la presentación de los tres primeros fichajes que, entre los factores para contratar, está el de "que el entrenador quiera que sea ése y no otro el fichaje", amén de que "no viene ningún jugador que no se le consulte; todos son primeras opciones para el club y el técnico".

Cuestión de prioridades: el siguiente debe ser el delantero

Más allá de verdades y mentiras sobre perfiles y preferencias, el Real Betis está dilatando su próximo paso en el mercado por dos razones: sus apreturas en lo que al límite salarial se refiere a la espera de nuevas ventas con plusvalía y el orden de prioridades. Tras cubrir la marcha de Sergi Altimira con Facundo Bernal, la de Ricardo Rodríguez con Fran García y la precipitada de Pau López con Diego Conde, los técnicos heliopolitanos están centrados en compensar el adiós de Cédric Bakambu y el 'Chimy' Ávila con un delantero de garantías para competir con el 'Cucho' Hernández.