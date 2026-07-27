Primer problema con Nianzou tras su salida del Sevilla: ""Está comprometido con un plan especial"

El central no ha empezado con bien pie su aventura en el Lille lastrado por un estado físico que ha obligado a retrasar su puesta en escena a las órdenes de Davide Ancelotti

Además de la segunda cesión de Vlachodimos, lo que parecía impensable cuando finalizó la primera, el gran hito del Sevilla en lo que va de mercado ha sido, sin lugar a dudas, la salida de Tanguy Nianzou.

Su elevada ficha se erigía en un auténtico lastre para la economía sevillista y para el límite salarial, por lo que resultaba primordial que este verano se consumara un adiós que se resistió en mercados anteriores por la postura del central.

Así, tras otro curso para olvidar, lastrado por las lesiones nuevamente y con errores imperdonables, José Ignacio Navarro logró alcanzar un acuerdo con el jugador y con el Lille con un traspaso a coste cero y una reducción drástica de su salario en su nuevo club. De hecho, percibirá un 85% menos, lo que da una idea de la cantidad exagerada que cobraba en Nervión.

Nianzou se pierde el primer partido con el Lille

Librado ya del tremendo lastre que suponía para los nervionenses, la etapa del parisino en el Lille no ha comenzado de la mejor forma posible, pues no ha llegado en plena forma física y, de momento, ya se ha perdido el primer amistoso con el conjunto francés una semana después de anunciarse su fichaje. Así, ni siquiera entró en la lista de convocados para la segunda cita de la pretemporada, que terminó con derrota por 2-1 contra el Union Saint-Gilloise.

Su ausencia provocó que se le preguntara en rueda de prensa al técnico, Davide Ancelotti, que reveló que no se encontraba a tope y que se le había impuesto un plan especial para alcanzar el nivel del resto.

Plan especial para recuperarlo físicamente

"Está comprometido con un plan especial de preparación física individual", señaló el míster, que añadió, que espera que vaya entrando paso a paso al no haber aterrizado a un nivel óptimo. "Irá mejorando gradualmente su estado físico y debería jugar algunos minutos con nosotros en el próximo partido", apuntó el entrenador italiano, que podría darle su primera oportunidad en el choque del próximo domingo contra el Leuven.

Cabe recordar que, una vez oficializado su fichaje, Nianzou señaló que afrontaba esta nueva etapa con la ilusión de relanzar su carrera tras el largo fiasco en Nervión.

"La emoción que me embarga hoy es pura alegría. Estoy increíblemente feliz de haber tenido la oportunidad de fichar por el LOSC, que creo que es el club ideal para la siguiente etapa de mi carrera y ofrece el entorno perfecto para desarrollarme. Lo más importante para mí es recuperar mi plena confianza, mi sonrisa, mis minutos de juego y, así, poder ayudar al equipo a ganar. Mis conversaciones con el presidente siempre han sido muy claras. Me dijo a mi llegada que aquí trabajamos de forma diferente; yo también estoy aquí para aportar mi perspectiva única", apuntó.