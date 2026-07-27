Las nuevas opciones para la salida de Oso y los tiempos que se marcan el club y su entorno

Tras frustrarse su traspaso al Grupo Marinakis, que le permitía jugar la próxima temporada en el Olympiacos con perspectivas de emigrar al Nottingham Forest en el futuro, el carrilero zurdo escucha ofertas, tanto para renovar como para marcharse

No se completó la transferencia de Joaquín Martínez Gauna al Grupo Marinakis, que se aproximaba a las exigencias del Sevilla FC, pero que no pasó finalmente de ocho millones de euros por el carrilero zurdo, a quien le esperaba una temporada en el Olympiacos de José Luis Mendilibar antes de dirimir si daba el salto al Nottingham Forest o entraba en otra operación que dejase réditos al empresario griego del sector del transporte marítimo, aparte del futbolístico.

Como adelantó ESTADIO Deportivo, el precio exigido desde Nervión por el hispano-argentino es de diez millones de euros fijos más bonus, cantidad a la que no ha llegado ninguna entidad por el momento, más allá de los movimientos por parte del Grupo Chelsea (a través de su satélite Estrasburgo) y la Fiorentina. Realmente estuvo avanzado rumbo a tierras helenas, nunca dentro de LaLiga, donde se había relacionado a Oso con Villarreal CF y Real Sociedad, quienes no materializaron nunca el presunto interés.

En estos momentos, no hay ningún planteamiento en firme que haga sospechar que el de Torrevieja vaya a cambiar de aires de forma inminente, aunque siguen produciéndose las llamadas y los sondeos de clubes europeos por el futbolista de 22 años, que maneja igualmente una propuesta de renovación por parte del Sevilla FC que no ha aceptado por ahora, con su horizonte contractual marcado el 30 de junio de 2027. Ha entrado, por ende, en su último año de vinculación, sin prisas de momento por ninguna parte.

Entienden desde el entorno del carrilero izquierdo que terminará saliendo este verano por aproximadamente la mitad de su cláusula de rescisión (fijada en 20 millones de euros), aunque tampoco se descarta un reajuste de las condiciones económicas que conduzca a su continuidad. Tanto por la subida de salario aparejada, de un lado, como por la necesidad de plusvalías, de otro, la vía del traspaso sigue siendo la preferida por todos, aunque ya tendrá que ser bien avanzado el mes de agosto.

Una lesión leve que no le impedirá viajar el jueves a Países Bajos

Se ausentó Oso este domingo del amistoso disputado por el Sevilla FC ante la AD Ceuta FC por culpa de una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha que le produjo el codazo de un rival durante el Trofeo Puertas de Córdoba, una contingencia menor que no le impedirá seguir con el grupo estas próximas semanas, dado que, además, no está previsto que salga del club nervionense.

El nacido en tierras alicantinas estuvo este lunes en la jornada de recuperación dispuesta por Luis García Plaza y, tras el descanso del martes, se le espera con el grupo el miércoles (a partir de las 09:00 horas) o el jueves (09:30 horas) en la misma Carretera de Utrera. Ese mismo día se subirá al avión que llevará a los blanquirrojos al 'stage' en los Países Bajos, que se prolongará hasta el sábado 8 de agosto. Luego, descanso y una semana para preparar el estreno liguero ante el Rayo Vallecano.