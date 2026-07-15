El precio fijado por Oso en Nervión y el estado actual de las negociaciones para su salida

La Fiorentina, que acaba de fichar al polivalente Víctor Valdepeñas, irrumpió con fuerza la semana pasada, si bien gana enteros la posibilidad, ya esbozada hace dos meses con el Chelsea y el Estrasburgo, de que el hispano-argentino termine en el Olympiacos antes de un hipotético salto al Nottingham Forest

"Oso tiene contrato; lo único que cambia con respecto al pasado año es que tendrá dorsal del primer equipo, como Castrín. La intención es alargar sus contratos, aunque tienen mercado, al igual que otros jugadores, y estamos abiertos a todo. Tienen su valor, son jóvenes y es normal que lleguen ofertas", apuntaba este mediodía el director deportivo del Sevilla FC, un José Ignacio Navarro que repasaba los pormenores de la planificación en blanquirrojo durante la presentación de los tres fichajes confirmados hasta el momento, Juan Iglesias, Arouna Sangante y Jon Guridi, que no pueden ser inscritos hasta que haya más salidas.

Precisamente por esa razón, todo lo vendible está en venta, desde Akor Adams a Rubén Vargas, pasando por un Juanlu Sánchez por el que aún hay mucho más ruido que nueces. También Joaquín Martínez, que tiene sobre la mesa una oferta de renovación hasta 2030 que no se ha aceptado, conviniendo las partes que lo más rentable y probable será separar sus caminos. También el carrilero zurdo se ha hecho a la idea y está dispuesto a aprovechar su rotunda irrupción en la elite durante la 25/26 (cifrada en dos goles y tres asistencias en 21 partidos de LaLiga) para cambiar de aires y mejorar tanto deportiva como económicamente.

La cantidad que exige el Sevilla por el traspaso de Oso

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, la subasta por Oso ha comenzado, en lo que a ofertas formales se refiere, por los seis millones fijos más bonus (según su participación, pero también colectivos, como clasificación a Champions League y conquista de títulos en el país de destino) presentada por el Nottingham Forest, rechazada inicialmente por un Sevilla FC que fija un precio de salida para el de Torrevieja de diez millones, más algunos más en variables por rendimiento. En los próximos días deberán decidir los 'Tricky Trees' si aumentan o no la puja, con el riesgo de que el resto de interesados dé un paso al frente.

El Chelsea planteó un fichaje en diferido no consumado, pero que podría reactivarse

La fórmula del fichaje en diferido la puso sobre la mesa el Chelsea en mayo. Así, los londinenses planteaban una compra por parte de uno de sus clubes satélites, el Estrasburgo, por el que pasó, por ejemplo, Valentín Barco antes de desembarcar en los 'blues'. Ese puente aéreo en la 27/28 o una reventa por cantidades mayores eran las opciones, si bien no hubo oferta por escrito, aunque los intermediarios de aquella gestión avisan de que todo podría cambiar en los próximos días. La idea del Forest sería idéntica: un año en el Olympiacos (pertenecen al mismo dueño, Evangelos Marinakis) de José Luis Mendilibar (que no lo promocionó en el Sevilla FC, pero lo conoce) y, luego, a Inglaterra u otro club.

La Fiorentina se lo sigue pensando

La semana pasada, la Fiorentina irrumpió con mucha fuerza por Oso, hasta el punto de adelantar negociaciones con el entorno del hispano-argentino. Incluso, los emisarios toscanos hicieron ver que no tardarían mucho en hablar con el Sevilla FC para presentar una propuesta, aunque este paso no se había dado al cierre de esta edición. Lo que sí han hecho en Florencia es pactar con el Real Madrid la contratación del polivalente zaguero del Castilla Víctor Valdepeñas, que ha alternado su posición de central zurdo con la de lateral, por lo que habrá que constatar si, con el ex rayista, que les ha costado ocho millones de euros por el 50% del pase) se dan por satisfechos o vuelven a la carga por Martínez Gauna próximamente.