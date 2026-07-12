El Sevilla tiene un dilema con Oso

El carrilero acaba contrato al final de esta temporada, el 30 de junio de 2027, y su renovación sigue sin cerrarse. Situación que quiere aprovechar la Fiorentina para ficharlo. En el club de Nervión saben que si no lo renuevan ya, se arriesgan a perderlo totalmente gratis en unos meses siempre y cuando no decidan venderlo antes

Joaquín Martínez Gauna, Oso, es uno de los asuntos que acapara toda la atención del Sevilla FC en este comienzo del mercado de fichajes de verano. El club de Nervión quiere renovar al futbolista de 23 años dado que acaba contrato al final de la presente temporada, el 30 de junio de 2027, pero las negociaciones no terminan de concretarse lo que propicia que haya equipos como la Fiorentina que insistan en fichar al hispano-argentino. Con esta situación, el Sevilla FC tiene un dilema con Oso al cual debe renovar o correrá el riesgo de perderlo gratis lo que desembocaría, probablemente, en un traspaso en estos meses estivales.

La Fiorentina quiere a Oso y el Sevilla renovarlo

La situación contractual de Oso sigue siendo la misma que en días atrás. El Sevilla FC quiere renovarlo pero no hay acuerdo para ampliar la relación contractual que les une. Un contexto que no beneficia en nada al club de Nervión ya que el jugar finaliza contrato el 30 de junio de 2027.

Esto hace que el futbolista, si no renueva, pueda fichar por el club que quiera a partir de enero de 2027, cuando entre en los últimos seis meses de contrato con el Sevilla FC. Una situación que no sería del agrado del club blanquirrojo quien en caso de que el futbolista no acepte la renovación en estas semanas valora traspasarlo debido a que el Sevilla FC no desea perder a un buen jugador totalmente gratis en unos meses.

Por ahora, no hay ninguna decisión tomada y Oso se sigue ejercitando en este pretemporada con el Sevilla FC que entrena Luis García Plaza, aunque ahora está lesionado, a la espera de que se concrete su futuro: ya sea que su renovación se aclare o que las negociaciones para su traspaso se aceleren.

Con esta situación, desde Italia aseguran que la Fiorentina está apretando para fichar a Oso, informando La Gazzetta dello Sport y EFE que el club italiano ha presentado una oferta de 12 millones de euros. Una propuesta que no ha llegado a las oficinas del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán según indican fuentes del club de Nervión.

El Sevilla FC, centrado en la Operación Salida

José Ignacio Navarro, actual director deportivo del Sevilla FC, está ahora mismo centrado en las salidas. El ejecutivo, que ha sustituido a Antonio Cordón, está traspasando a todos aquellos jugadores por los que el club de Nervión puede sacar beneficios.

El que está a punto de irse es Akor Adams al Venezia, a cambio de 16 millones de euros fijos más otros tantos en variables. Se espera que el Lille comunique si ficha o no a Tanguy Nianzou y con Oso se está pendiente de si renueva o no. Por otro lado, futbolistas como Rubén Vargas y Djibril Sow también están en la rampa de salida y si llega una buena oferta por alguno de ellos también se marcharán de un Sevilla FC que tiene previsto realizar una gran reconstrucción de la plantilla de su primer equipo de cara a esta temporada.