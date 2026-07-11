La Fiorentina presenta una importante oferta por Oso

El club italiano, según señalan desde Italia, está dispuesto a pagar 12 millones de euros para hacerse con los servicios futbolísticos del lateral izquierdo el cual acaba contrato el 30 de junio de 2027. La renovación del hispano-argentino por el club de Nervión no termina de darse y la escuadra italiana quiere aprovecharlo

Horas intensas en las oficinas del Sevilla FC debido a que la Operación Salida está en plano apogeo. El club de Nervión no sólo está pendiente de lo que pasa con Tanguy Nianzou y el Lille y de culminar el traspaso de Akor Adams al Venezia, sino que también está en conversaciones, según informan desde Italia, con la Fiorentina para vender a Joaquín Martínez Gauna, mejor conocido como Oso. La escuadra italiana está apretando en las últimas horas y ha presentado una oferta de 12 millones de euros para hacerse con los servicios del lateral izquierdo sevillista.

Sevilla FC y Fiorentina, en negociaciones por Oso

El interés de la Fiorentina por Oso, lateral izquierdo del Sevilla FC, no es nuevo, ya que el club de Italia lleva ya meses pendiente de la situación del hispano-argentino. Con todo, no ha sido hasta las últimas horas cuando el director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, ha insistido en fichar al futbolista al que está intentando convencer para que se una a su proyecto deportivo.

Tan factible ve poder hacer la operación que la Fiorentina ha presentado al Sevilla FC una oferta de 12 millones de euros para fichar a Oso según informan La Gazzetta dello Sport y EFE. Desde Italia, incluso, señalan que el club italiano quiere dejar culminada la transacción este mismo fin de semana.

Los representantes de Oso, vinculado al Sevilla FC hasta el 30 de junio de 2027 y con una cláusula de rescisión unilateral de 20 millones de euros, habrían pactado ya con la Fiorentina las bases del contrato del carrilero zurdo, que los unirá para las próximas cuatro temporadas en el caso de que los clubes alcancen un acuerdo. El Sevilla FC ha intentado renovar al hispano-argentino, pero durante estos últimos meses no se ha llegado a un acuerdo lo que ha hecho que múltiples equipos se hayan interesado en el fichaje del futbolista a sabiendas de que acabando contrato al final de la temporada que viene su traspaso puede salir más económico.

El futbolista natural de Torrevieja (Alicante), que el pasado jueves cumplió 23 años y formado en la cantera del Málaga CF, llegó al filial del Sevilla FC en el verano de 2022 y debutó la pasada temporada con el primer equipo. Oso irrumpió el pasado curso en el fútbol profesional como una gran revelación, con veinticuatro partidos oficiales disputados, 2 goles marcados y 4 asistencias, y con sus destacadas actuaciones se erigió en uno de los pilares de la agónica salvación del equipo de Nervión. Su gran rendimiento llamó la atención del seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, quien contactó con él para sondear si estaba dispuesto a representar al país del que son naturales sus padres, originarios de Reconquista.