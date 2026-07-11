Nuevo entrenamiento del Sevilla con Akor Adams que ultima su fichaje por el Venezia

El equipo que entrena Luis García Plaza se ha ejercitado con total normalidad en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios horas antes de enfrentarse al Juventud de Torremolinos. En la sesión ha estado Akor Adams, muy atento a la charla de su técnico, a la espera de que se cierren los últimos flecos de su traspaso al Venezia

Nuevo entrenamiento de pretemporada del Sevilla FC que se ha ejercitado en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios unas horas antes de enfrentarse al Juventud de Torremolinos, el cual es su primer encuentro amistoso del verano. Una sesión que ha estado marcada por la presencia de un Akor Adams que ha estado muy atento a la charla que ha dado su entrenador Luis García Plaza si bien es cierto que el delantero está con las maletas prácticamente hechas ya que su traspaso al Venezia está a punto de culminarse.

Akor Adams, presente aún en el entrenamiento del Sevilla FC

Entrenamiento a puerta cerrada del Sevilla FC antes de jugar el primer amistoso de la pretemporada, pero en el que ha estado Akor Adams quien, si nada se tuerce en las próximas horas, va a poner fin a su etapa en el equipo de Nervión. Sevilla FC y Venezia tienen un principio de acuerdo para el traspaso del de Nigeria el cual tiene un entendimiento total, desde hace días, con la escuadra italiana.

Sevilla FC y Venezia aceleraron las negociaciones por Akor Adams en la noche del viernes al sábado de esta semana y el acuerdo está prácticamente sellado, a la espera de los últimos flecos, por una cifra algo superior a los 15 millones de euros.

Una operación muy rentable para el Sevilla FC ya que el club de Nervión compró al delantero hace una temporada y media, procedente del Montpellier de la Ligue 1 de Francia, a cambio de unos 5'5 millones de euros. Esto quiere decir que la entidad blanquirroja ha obtenido una plusvalía cercana a los 10 millones de euros por Akor Adams.

Los apartados siguen sin entrenarse con el resto del equipo

Por otro lado, no hay novedades respecto a los apartados en el Sevilla FC: Joan Jordán, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Rafa Mir.

El Sevilla FC ya les ha comunicado que no cuenta con ellos de cara a la siguiente temporada y no se entrenan con el resto de sus compañeros. Estos futbolistas están intentando buscar equipo para la próxima campaña, pero por unos motivos u otros lo tienen complicado para salir. Especialmente difícil es la marcha de Rafa Mir que tiene problemas extradeportivos que hacen que equipos de España, en donde mantiene cartel, no apuesten por su fichaje.

Por su parte, Joan Jordán, Fede Gattoni y Fábio Cardoso llevan varias temporadas sin rendir al máximo nivel y hace que las ofertas para hacerse con sus servicios futbolísticos, de momento, escaseen.