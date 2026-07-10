España - Bélgica en directo el partido de cuartos de final del Mundial en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro de cuartos de final del Mundial que enfrentará a España y Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood, California

Las selecciones de España y Bélgica está previsto que lleguen al SoFi Stadium, lugar donde se disputarán estos cuartos en California, en torno a las 19:15 horas (hora peninsular española). El ambiente en los alrededores del estadio de California es inmejorable con gran presencia de público de uno y otro país, además de los propios estadounidenses.

La única novedad respecto al encuentro ante Portugal y Austria, es la salida de Pedri de la titularidad y la entrada de Fabián Ruiz en su lugar. De este modo, Fabián Ruiz suma su segunda titularidad en este Mundial después de estar de inicio ante Cabo Verde.

España y Bélgica se han visto las caras en varias ocasiones tanto en Mundiales como en Eurocopas. Pero en la memoria de los más veteranos está la derrota, en la tanda de penaltis, ante Bélgica en el Mundial de 1986 en México. El encuentro terminó con 1-1 y en la tanda de penaltis la suerte cayó del lado de los Diablos Rojos.

Rudi García, que no podrá contar con Onana tras lesionarse ante Estados Unidos, plantea el siguiente once con la portería como su gran punto fuerte: Courtois, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Tielemans, Vanaken, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere.

Llega ahora el autobús de España al SoFi Stadium de Los Ángeles. El segundo en bajarse es Luis de la Fuente y le sigue el presidente de la RFEF, Rafael Louzán y los jugadores de la Roja.

Caras de concentración en los jugadores de España al bajarse del autobús. Son unos cuartos de final y el peso de la responsabilidad se nota en el rostro de los integrantes de la Roja.

Álex Baena, de Roquetas de Mar, ha querido mandar un mensaje a todos los afectados por el incendio de Almería, más concretamente en Los Gallardos. "Hoy el fútbol pasa a un segundo plano".

"Sabemos la importancia del partido de hoy. Estar como en los últimos partidos, ser un bloque y jugar unas semifinales puede ser muy bonito", afirmó Álex Baena para La 1 de Televisión española.

Bélgica fue semifinalista en el Mundial de 2018. En los cuartos de esa cita eliminó a Brasil y en semifinales perdió ante Croacia para terminar en la tercera plaza.

Juanjo González, segundo de Luis de la Fuente destapa el motivo de la suplencia de Pedri: "Están todos bien. Tenemos el mejor centro del campo del Mundo".

España y Bélgica serán los protagonistas del segundo partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Después de que Francia se metiese en semifinales eliminando a Marruecos, los de Deschamps esperan al rival que saldrá del duelo de este viernes entre España y Bélgica. La Roja y los Diablos Rojos buscarán imponer su fútbol en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El partido entre España y Bélgica dará comienzo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). Desde dos horas antes del comienzo del encuentro entre España y Bélgica, podrá seguir en directo y online la previa del choque en ESTADIO Deportivo. Además, una vez que la pelota eche a rodar en California, podrá seguir el minuto a minuto, leer la crónica completa del duelo y todas las reacciones que depare este partido de cuartos de final del Mundial.

España - Bélgica en directo y online los cuartos de final del Mundial

España llega a estos cuartos de final del Mundial como la única selección de este torneo que no sabe lo que es encajar ni un solo gol. Los de Luis de la Fuente han sumado un empate en el duelo inicial ante Cabo Verde y cuatro triunfos consecutivos, el último el pasado lunes ante Portugal en los octavos de final. En dicho encuentro, España batalló con los lusos y cuando parecía que la prórroga sería un nuevo capítulo más de los octavos entre españoles y lusos, Mikel Merino hizo el definitivo 1-0 cuando se superaba en segundos los 90 minutos reglamentarios. España parte como favorita aunque tanto los jugadores como el propio Luis de la Fuente han avisado sobre el nivel de Bélgica.

España - Bélgica hoy en directo y online los cuartos del Mundial

Bélgica, que en anteriores mundiales estaba llamada a ser una de esas selecciones que llegase a rondas finales, está siendo en parte una de las sorpresas de este Mundial. Con un veterano Lukaku asumiendo su rol dentro del sistema de Rudi García. Bélgica dio la campanada en el Mundial de 2018 cuando superaron a Brasil por 2-1 en cuartos de final y terminaron en dicha cita en la tercera plaza.

Enfrentamientos previos entre España y Bélgica

España y Bélgica solo se han enfrentado una vez desde que compartieron grupo en la clasificación para el Mundial de 2010, en el que la Roja fue campeona ante Países Bajos. En 2016, España ganó por 2-0 en un amistoso y este viernes en el SoFi Stadium, que se despide de los partidos del Mundial, tratará de repetir el resultado que disfrutó en dieciseisavos de final ante Austria.