Ayyoub Bouaddi dispara su precio y el Lille aumenta sus exigencias

El conjunto francés exige cerca de 100 millones por el mediocentro de Marruecos y quiere mantenerlo cedido una temporada más tras su explosión en el Mundial, complicando el fichaje por Arsenal o Liverpool

Ayyoub Bouaddi se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado tras brillar con MarruecosIMAGO

Tras su Mundial con Marruecos, Ayyoub Bouaddi se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado. Por ello, el Lille ya ha fijado dos condiciones para dejar salir al mediocentro de 18 años: una cifra cercana a los 100 millones y una cesión posterior en Francia.

El escenario afecta directamente a Arsenal y Liverpool, dos de los clubes que siguen de cerca al jugador. El problema ya no es solo convencer al futbolista, sino aceptar una operación cara y con una fórmula que no seduce del todo en la Premier League.

Ayyoub Bouaddi, Lille y Marruecos elevan la puja hasta los 100 millones

El Lille no quiere perder el control de Ayyoub Bouaddi. El mediocentro, nacido en Senlis y formado en Francia, se ha revalorizado de forma acelerada después de consolidarse en la Ligue 1 y dar el salto internacional con Marruecos durante el Mundial 2026.

La primera condición es económica. El club francés no contempla una venta baja y sitúa el listón cerca de los 100 millones de euros. Es una cifra muy alta para un jugador de 18 años, pero el contexto del mercado ayuda a entenderla: contrato largo, rendimiento inmediato, margen de crecimiento y competencia inglesa.

Bouaddi tiene vínculo con el Lille hasta 2029, lo que da fuerza al club negociador. No está en una situación de urgencia contractual ni necesita aceptar la primera propuesta importante. Esa posición permite a la entidad francesa esperar, tensar la cuerda y obligar a Arsenal y Liverpool a moverse en cifras de estrella, como informa Football Insider.

Arsenal y Liverpool no aceptan con facilidad la cesión al Lille

La segunda condición es más incómoda para los clubes ingleses. El Lille quiere vender, pero también pretende quedarse con Bouaddi una temporada más en calidad de cedido. La idea es sencilla: ingresar una cantidad histórica y mantener durante un curso a su futbolista más prometedor.

Esa fórmula puede tener sentido para el Lille, pero no tanto para Arsenal o Liverpool. Si un club de la Premier paga cerca de 100 millones por un mediocentro, lo lógico es que quiera incorporarlo de inmediato, trabajar con él desde la pretemporada y darle un rol progresivo dentro de su plantilla.

El Arsenal ya había dado pasos por el jugador en las últimas semanas. Mikel Arteta busca un centrocampista técnico y con capacidad para competir en partidos de máximo nivel. El Liverpool, por su parte, también aparece atento a una oportunidad de mercado que puede marcar la próxima década.

De Francia Sub-21 a Marruecos: la decisión que cambió su Mundial

La explosión de Bouaddi no puede entenderse sin su cambio de selección. El mediocentro fue internacional en categorías inferiores con Francia, incluso en dinámica de la Sub-21, pero terminó eligiendo Marruecos antes del Mundial.

La decisión fue mucho más que una cuestión deportiva. En sus declaraciones tras la eliminación ante Francia, el jugador explicó que no se arrepiente de haber elegido Marruecos en vez de Francia: “Estoy muy orgulloso, fue una elección con el corazón”.

Su caso conecta con una realidad cada vez más habitual en el fútbol europeo: jugadores con doble identidad que deben decidir dónde construir su carrera internacional. Francia lo formó. Marruecos lo convenció. Y el Mundial terminó amplificando esa decisión.

Bouaddi ya era una joya del Lille antes del Mundial 2026

El Mundial aceleró su fama, pero Bouaddi llevaba tiempo en el radar de Europa. Debutó con el Lille siendo todavía menor de edad y se convirtió en uno de los jugadores más precoces de la historia reciente del club. Su aparición en competiciones europeas con apenas 16 años ya había llamado la atención de ojeadores de media Europa.

Su perfil explica el interés. Mide 1,85 metros, juega como mediocentro o interior, tiene buen manejo en espacios reducidos y una madurez poco común para su edad. No es un jugador de estadísticas ofensivas deslumbrantes, sino un futbolista de control, pausa, lectura y equilibrio.

El centrocampista ha disputado 96 partidos con el Lille entre todas las competiciones, una cifra muy poco habitual para un centrocampista nacido en 2007. Transfermarkt, además, sitúa su valor en 50 millones de euros, aunque el mercado real ya parece ir bastante por encima.

Marruecos gana una bandera y el Lille una operación histórica

El caso Bouaddi deja a todos en una posición interesante. Marruecos gana un centrocampista de presente y futuro, una pieza capaz de simbolizar el nuevo salto competitivo de los Leones del Atlas. El Lille, por su parte, tiene entre manos una de las posibles ventas más importantes de su historia reciente.

Arsenal y Liverpool deberán decidir ahora hasta dónde están dispuestos a llegar. Pagar cerca de 100 millones por un jugador de 18 años ya es una apuesta fuerte. Hacerlo y permitir que siga cedido en Lille durante una temporada más exige todavía más convicción.

Bouaddi, mientras tanto, ha conseguido algo reservado a muy pocos: convertir su nombre en debate deportivo, económico e identitario al mismo tiempo. Francia lo formó, Marruecos lo disfruta, el Lille lo protege y la Premier lo persigue. Su fichaje, si llega este verano, no será una operación cualquiera.