Vinícius pide perdón a Brasil tras la crisis generada en el Mundial

El jugador del Real Madrid rompió su silencio tras la eliminación de la Seleção en el Mundial 2026 y prometió luchar para devolver a la Canarinha a la cima

Vinícius Júnior pidió perdón a la afición brasileña tras la eliminación de la Seleção en octavos del Mundial 2026IMAGO

Vinícius Júnior ha roto su silencio después del golpe más duro de Brasil en el Mundial 2026. En una carta publicada en sus redes sociales, el atacante del Real Madrid pidió perdón a la afición brasileña tras la eliminación ante Noruega en octavos de final.

El mensaje no fue una reacción en caliente. Vini necesitó varios días para escribir, ordenar la frustración y asumir una derrota que deja a la Seleção en su peor escenario mundialista desde 1990.

Vinícius, Brasil y el perdón tras la eliminación ante Noruega

“Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial”. Así comenzó Vinícius una carta que suena más a confesión que a comunicado. Brasil cayó demasiado pronto y el futbolista más señalado de la nueva generación asumió el peso emocional del golpe.

El jugador reconoció que había visto a “muchísimas personas de todas las edades” apoyándole y abrazando el sueño de la sexta estrella. Por eso, explicó, habría sido injusto permanecer en silencio.

Vinícius ya había hablado en zona mixta tras la derrota, pero la carta tiene otro tono. “Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida”, escribió el delantero. Y justo después añadió la parte más dolorosa: caer en octavos de un Mundial es una sensación muy difícil de explicar.

Vinícius Júnior, Real Madrid y una frustración que no tapa sus números

La carta llega después de un Mundial extraño para Vinícius. Sus cifras fueron importantes: cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. Fue uno de los nombres ofensivos de Brasil, especialmente durante una fase de grupos en la que la Canarinha todavía parecía capaz de crecer.

Pero en un Mundial, las estadísticas individuales no son suficiente. En la eliminatoria ante Noruega, Brasil no encontró la forma de imponer su talento. El equipo de Carlo Ancelotti tuvo el partido de cara en el arranque, dispuso de un penalti, fallado por Bruno Guimarães y terminó entregado al impacto de Erling Haaland, autor de los dos goles noruegos.

Vini no rehuyó la autocrítica. “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por vosotros y por mi familia”, publicó. “Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos”, lamentaba el atacante.

Bruno Guimarães, Ancelotti y el penalti que marcó la noche de Brasil

La carta de Vinícius también se entiende mejor con el ruido que dejó el penalti. En el minuto 12, Brasil tuvo la ocasión de golpear primero. El encargado de lanzar fue Bruno Guimarães, no Vini. Nyland lo detuvo y la jugada se convirtió en uno de los grandes debates posteriores a la eliminación.

Vinícius ya había explicado en zona mixta que no huyó de la responsabilidad. Según su versión, Carlo Ancelotti había decidido que Bruno era el lanzador más adecuado en ese momento por el trabajo realizado en los entrenamientos.

La situación dejó expuesto al seleccionador. Ancelotti justificó la decisión por criterios técnicos y estadísticos, pero la lectura pública fue inevitable: en una noche de vida o muerte, el gran líder ofensivo de Brasil no lanzó el penalti que podía cambiar la eliminatoria.

No fue el único problema. La prensa brasileña también señaló la falta de soluciones ofensivas, el papel de Neymar, el mal cierre del partido y la sensación de que Brasil volvió a perder claridad cuando el escenario exigía algo más que talento individual.

Neymar se va y Vinícius queda al frente de una Seleção rota

El golpe ante Noruega no solo eliminó a Brasil. También cerró una era. Neymar anunció su adiós a la Seleção después del partido y dejó a Vinícius como el gran rostro de la reconstrucción del equipo nacional.

La transición no será sencilla. Neymar se marcha como máximo goleador histórico, pero sin Mundial. Vinícius queda como heredero natural, aunque con una presión distinta: Brasil le pedirá liderazgo, goles y carácter en las noches importantes. “Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo”, escribió Vini. En esa frase está el siguiente ciclo.

La pregunta es si Brasil será capaz de acompañarle con una estructura más estable. La Canarinha ha vuelto a caer ante un rival europeo, ha vuelto a hacerlo en una eliminatoria y ha vuelto a salir del Mundial con más preguntas que certezas.

Una crisis futbolística en Brasil, Alemania e Italia

La caída de Brasil se establece dentro de una crisis mayor de los gigantes históricos. Brasil, Alemania e Italia suman 13 Mundiales, pero ninguno llegó cerca del título en 2026. La Azzurra ni siquiera se clasificó, Alemania cayó pronto y Brasil se quedó en octavos.

El dato más duro para la Seleção es el paso del tiempo. Brasil no gana el Mundial desde 2002. Ya son 24 años sin levantar la Copa y, si no lo hace hasta 2030, serán 28. La comparación es demoledora porque igualaría el tramo que separó el primer Mundial de 1930 del primer título brasileño en 1958.

También se repite otro trauma, las eliminaciones ante europeos: Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y Noruega en 2026.

Vinícius promete volver a lo más alto con Brasil

La carta de Vinícius no borra la eliminación, tampoco resuelve el problema de fondo, pero sí marca una postura. El jugador más importante de Brasil en el nuevo ciclo no se esconde, pide perdón y promete seguir peleando el sueño mundialista, con una generación obligada a responder en 2030.

Vinícius ya ha mandado el primer mensaje: “La sensación de frustración es enorme”. Y quizá ahí está el primer paso: admitir que Brasil no estuvo a la altura de su historia para intentar, de una vez, volver a parecerse a ella.