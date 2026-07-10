El "problema" de Portugal con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, el nuevo seleccionador del combinado luso en sustitución del despedido Roberto Martínez, descartó cualquier tipo de inconveniente con el jugador de Al Nassr, donde también entrenó. "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba, cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba", afirmó

Cristiano Ronaldo pudo disputar el pasado lunes su último partido como jugador de Portugal tras caer en octavos de final del Mundial ante España y debido al gol de Mikel Merino en el tramo final del encuentro. El propio Cristiano Ronaldo afirmó antes del encuentro que llegado el momento de anunciar su retirada de la selección, lo haría a su debido tiempo.

La figura de Cristiano Ronaldo fue una de las cuestiones que salió en la rueda de prensa de presentación de Jorge Jesus como nuevo seleccionador de Portugal. El técnico, que estará al frente de Portugal hasta el Mundial 2030, donde los lusos serán anfitriones junto a España y Marruecos, quiso aclarar que la selección no tendrá nunca un problema con Cristiano Ronaldo.

Portugal no tiene problemas con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus fue tajante a la hora de responder sobre una convocatoria en el futuro para Cristiano Ronaldo: "Cristiano nunca será un problema para la selección de Portugal". Además, cuestionado sobre la posibilidad de que Ronaldo vuelva a vestir la camiseta de Portugal, Jorge Jesus se ciñó a que el jugador de Al Nassr esté en condiciones: "Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección".

Jorge Jesus conoce perfectamente a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus sabe perfectamente de las condiciones de Cristiano Ronaldo y es que el nuevo técnico de la selección lusa dirigió al 'Bicho' esta pasada temporada en Al Nassr. El nuevo seleccionador de Portugal dejó claro que nunca dudó en sustituirlo cuando creyó conveniente: "Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones". Además se reafirmó en su autoridad en el banquillo de Al Nassr dirigiendo a Ronaldo: "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba".

Cristiano Ronaldo, un símbolo para Portugal

Jorge Jesus habló de Cristiano Ronaldo como un símbolo para Portugal que quedará por siempre en la historia: "Cristiano Ronaldo es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal, y eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un gran placer trabajar con él durante el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre que se entienda hasta dónde podemos llegar ambos".

Prosiguió Jorge Jesus explicando el ritmo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr: "Cris trabajó un año conmigo, no sufrió ninguna lesión, recorría ocho kilómetros por partido, a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora". En principio Cristiano Ronaldo no volverá a jugar con Portugal aunque por parte del jugador no exista ninguna confirmación oficial.