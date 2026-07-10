Con Roberto Martínez despedido, Portugal ya tiene nuevo seleccionador

Jorge Jesus, técnico de 71 años y con un amplio historial en los banquillos, siendo su última experiencia en La Nassr dirigiendo a Cristiano Ronaldo, asume el cargo de seleccionador hasta 2030, fecha en la que se celebrará el próximo Mundial en el que los lusos son uno de los anfitriones junto a España y Marruecos

La Portugal de Roberto Martínez cayó en octavos de final ante España el pasado lunes 6 de julio. Tras esa eliminación, que llegó a última hora debido al gol de Mikel Merino en el tramo final del encuentro, Portugal optó horas después por el despido de Roberto Martínez. "Gracias, Roberto Martínez", publicaba la Federación de Fútbol de Portugal para agradecer el trabajo del seleccionador español.

Este mismo viernes, con el despido de Roberto Martínez ya confirmado, Portugal anunció el que será su seleccionador hasta el Mundial de 2030 en el que los lusos serán uno de los anfitriones junto a España y Marruecos. Jorge Jesus, que cumplirá a final de este mes de julio 72 años, asume el cargo de seleccionador y Portugal no ha esperado para presentarlo este mismo viernes.

Jorge Jesus, el seleccionador de Portugal en el Mundial 2030

Jorge Jesus ha sido presentado este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa y en sus primeras palabras se mostró orgulloso de dirigir a su país desde el banquillo. "Es una de las mejores selecciones del mundo", afirmó. Además, Jorge Jesus comentó que no tiene problemas en asumir responsabilidades: "Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (...). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar. No vamos a tener miedo de enfrentarnos a nadie".

Portugal quiere ser la mejor del Mundo

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, no dudó en apostar por una selección lusa que aspire a ser la mejor del Mundo tal y como declaró en la rueda de prensa de presentación de Jorge Jesús: "No tenemos miedo de reconocer que queremos ser la mejor selección del mundo. Hemos elegido a un entrenador exigente, que genera consenso y que es uno de los mejores de nuestra historia".

Jorge Jesus, un técnico con sobrada experiencia

Jorge Jesús se pone al frente de la selección tras una etapa en Arabia Saudí, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe. Fuera de su Portugal natal, también pasó una temporada en el Fenerbahçe turco y un año y medio lleno de éxitos en el Flamengo brasileño.

Jorge Jesús junto a Cristiano Ronaldo

En el coloso de Río de Janeiro, Jesus conquistó todos los trofeos posibles, entre ellos la Copa Libertadores. En total, fueron cinco títulos, por lo que sumó más trofeos que derrotas, con solo cuatro en 58 partidos.En su país, entrenó a equipos como el Benfica, el Sporting o el Braga, y ganó tres Ligas con las 'águilas', entre otros trofeos, además de haber disputado dos finales de la Europa League con este equipo, una de las cuales perdió ante el Sevilla. En 2015, Jesus protagonizó uno de los traspasos más polémicos del deporte luso al abandonar el Benfica para fichar por su rival y vecino Sporting, donde se formó y jugó durante su etapa como futbolista.