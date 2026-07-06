El 'fútbol salseo' arranca por fin en el Betis: el fichaje de Facundo Bernal ya es oficial

"Se acabaron los rumores: '¡Vamos, Betis!". Ésas han sido las primeras palabras del mediocentro uruguayo de 22 años para anunciar su fichaje por club verdiblanco con un contrato aún más largo de lo que se esperaba

El Real Betis no había anunciado aún ningún fichaje para la temporada 2026/2027 y existía la duda acerca de cuál sería el método elegido por el siempre original CM de la entidad. Este año, el catálogo de helados del mercado estival de 2025 ha dejado paso a una sección de 'Fútbol Salseo' que en este primer capítulo ha confirmado que el roce ha hecho el cariño el tenso encuentro del Mundial 2026 entre España y Uruguay ha acabado deparando el inicio de la aventura de Facundo Bernal en el club verdiblanco, anunciado con un lenguaje al más puro estilo 'influencer'.

Facundo Bernal firma con el Betis para esta temporada y cuatro más

"Como Uruguay no hay", ha titulado el Betis su segundo vídeo para anunciar su primer fichaje de la temporada. El propio Facundo Bernal sale usando un ordenador para buscar noticias sobre cómo está la operación. "Se acabaron los rumores. ¡Vamos, Betis!", exclama a cámara el internacional charrúa que en torno a las 16:00 horas de este lunes aterrizaba en Sevilla y sólo unos minutos después ha firmado un contrato que finalmente es de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

"El Real Betis Balompié y el Fluminense FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Facundo Bernal", confirma la entidad heliopolitana, que recuerda que el mediocentro, nacido en Montevideo el 21 de agosto de 2003, "comenzó su carrera deportiva en el Defensor Sporting de Uruguay, donde debutó profesionalmente en 2021 y alcanzó el título copero nacional en 2022 y 2023.

"Tras cuatro temporadas en el club de Montevideo acabaría traspasado al Fluminense FC, club en el que ha desarrollado su carrera durante las últimas tres temporadas". Además, recuerda que ha sido "un habitual en las categorías inferiores de la selección de Uruguay" y "debutó con la absoluta en mayo de 2024".

Facu se convierte en el noveno futbolista uruguayo de la historia del Real Betis

El Real Betis ha invertido un total de 9,5 millones de euros. Hacerse con los servicios de Facundo Bernal le ha costado 8,5 millones; cifra a la que sumará un millón de euros en conceptos de impuestos que correspondía pagar al Fluminense FC al fisco español y que han sido negociados de este modo en una negociación que acaba con los brasileños desprendiéndose de la totalidad del pase del mediocentro aunque reservándose un cinco por ciento de una futura plusvalía.

De esta forma, Facundo Bernal se convierte en el noveno futbolista uruguayo de la historia del Real Betis. El primer charrúa verdiblanco fue Carlos Daniel Jurado, que sólo disputó un partido en la 71/72. Le siguieron el prolífico goleador Hugo Cabezas, que anotó 43 en 99 citas entre 1977 y 1980, y el defensor Carlos Alberto Perurena, quien a día de hoy es el jugador de este país que más veces ha defendido el escudo de las Trece Barras: 118 entre 1978 y 1982.

Luego, en la 90/91 contó con José Perdomo (7 encuentros). Ya en el siglo XXI aumentaron la lista el versátil Washington Tais, 45 partidos entre 2001 y 2005; el central Daniel Alejandro Lembo, 59 participaciones de 2003 a 2007; y dos delanteros con un paso bastante desafortunado: Guillermo Molins, en la 12/13 (5 partidos), y Braian Rodríguez, en la 14/15 (15 citas, tres goles).