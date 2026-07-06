Llega el primer fichaje del Betis para la 26/27: Facundo Bernal ya está en la capital hispalense

El joven pivote uruguayo firmará hasta 2031 como nuevo jugador verdiblanco, para ocupar el hueco dejado por Sergi Altimira, y se pondrá desde el primer a las órdenes de Manuel Pellegrini para comenzar la pretemporada

El primer fichaje del Real Betis para la 26/27 ya está en la capital hispalense. A falta de la oficialidad, el joven mediocentro uruguayo Facundo Bernal, por el que Manu Fajardo ya se interesó el pasado verano, se convierte a sus 22 años en la primera piedra del proyecto de Champions verdiblanco. Este mismo lunes, pasadas las 15:00 horas, ha aterrizado en el aeropuerto de San Pablo y ha sido cazado allí por los medios de comunicación, mostrándose sonriente y feliz ante este nuevo e importante paso en su carrera deportiva, que deberá ser formalizado en las próximas horas en las oficiales del club.

El precio que paga el Real Betis por Facundo Bernal

Días atrás ya se alcanzó un acuerdo con el Fluminense, que recibirá 9,5 millones de euros por el 100% de su pase, incluido el millón que el propio club brasileño debía pagar en impuestos al fisco español. Además, el pivote defensivo, que llega para suplir la baja de Sergi Altimira, ya superó el preceptivo examen médico en Río de Janeiro, agilizando de ese modo los trámites para dejar cerrados todos los detalles de su nuevo contrato, que se alargará hasta 2031.

De este modo, el charrúa, que se formó y alcanzó la elite en su país con Defensor Sporting, podrá para ponerse desde el primer día a las órdenes del Manuel Pellegrini para comenzar la pretemporada, siendo la gran novedad en la expedición que partirá el miércoles rumbo a Alemania para llevar a cabo una concentración de diez días. Aunque había otros equipos interesados, como el Torino, el Real Betis se ha movido rápido para asegurar su primera incorporación.

Sus virtudes: "Un jugador con mucho potencial"

Son muchas las esperanzas puestas en la progresión de este espigado futbolista de 187 centímetros de altura que hace dos años ya debutó como internacional absoluto con Uruguay, si bien no ha estado presente en el Mundial. "Es un jugador con mucho potencial, que lo tiene todo para mejorar en los próximos años, pero no ha logrado la evolución esperada en el Flu. Creo que sí es una apuesta con riesgo, por el precio, pero una buena apuesta, porque Bernal tiene potencial para evolucionar y Europa me parece el lugar adecuado para ello". Es un jugador con buen pase largo y mucha garra, y que también tiene llegada" apuntó a esta redacción sobre su llegada Edgard Maciel, periodista y analista del prestigioso medio brasileño Globo.

Los números de Facundo Bernal y un valor añadido: tiene pasaporte comunitario

Con un valor de mercado de 6 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, el centrocampista nacido en Montevideo ha disputado 83 partidos en las dos últimas temporadas con el Fluminense, en los que ha firmado tres asistencias, considerando los técnicos verdiblancos que se trata de un jugador de presente y futuro que encaja a la perfección en el perfil buscado: joven y revalorizable.

Además, Facundo Bernal cuenta con la baza a su favor de tener pasaporte comunitario, italiano para más señas, lo que supone una ayuda en la planificación. No en vano, actualmente están ocupadas las tres plazas de extracomunitarios del plantel con los brasileños Antony y Natan, cuya posible salida está sobre la mesa, y el colombiano Nelson Deossa, a quien se espera colocar pese a haberse bloqueado su traspaso al Vasco da Gama.

Los nuevos objetivos de Manu Fajardo en la planificación

A partir de ahora, los esfuerzos de Manu Fajardo se centran en la contratación de un delantero de garantías, con varios nombres sobre la mesa, como el portugués Fábio Silva, que iniciará la pretemporada con el Borussia Dortmund; el ucraniano Artem Dovbyk, cuyo fichaje procedente de la Roma no se considera imposible bajo ciertas condiciones; el togolés Kévin Denkey, del Cincinnati de la MLS; o el joven Franculino Djú, del Midtjylland danés.

Además, el director deportivo verdiblanco también se mueve para atar a un lateral izquierdo, con el madrididista Fran García como gran objeto de deseo tras las dificultades encontradas con varios de los varios de los nombres de la amplia lista que se ha venido manejando (Kaiki Bruno, El Karouani, Nazinho, Jorge Salinas o Angeliño). Todo ello, sin olvidar por supuesto las gestiones para apuntalar el centro del campo con Dani Ceballos, con el que se espera una nueva reunión en la próximas horas para pulir diferencias, y Sofyan Amrabat, por el que se cocina a fuego lento su regreso del Fenerbahçe.