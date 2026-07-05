River Plate vuelve a la carga por Deossa: una oferta ya vencida que no frena el interés

Ante la incierta situación institucional del Vasco da Gama, con el que se había llegado a un acuerdo a través del empresario Marcos Lamacchia, el club argentino sigue pensando en el mediocentro colombiano, aunque tendrá que subir su apuesta para convencer al Real Betis

De forma casi paralela el traspaso de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, el Real Betis buscaba cerrar también la venta de Nelson Deossa antes del comienzo de su pretemporada, que arrancará el próximo martes con los reconocimientos médicos. Tras la fallida apuesta realizada el pasado verano por el colombiano, en La Cartuja ya se frotaban las manos tras el acuerdo alcanzado con el Vasco da Gama, que le habría permitido incluso generar una pequeña plusvalía. Pero el mismo se encuentra paralizado por la situación institucional del club brasileño y desde Argentina apuntan que River Plate sigue estando interesado en el centrocampista.

El acuerdo que había cerrado el Real Betis

Cabe recodar que el conjunto carioca, que ya había cerrado también los términos de su contrato con Deossa, estaba dispuesto a pagar en torno a un millón por una cesión con opción de compra obligatoria, la cual se había fijado en otros 8 millones más tres en variables, para alcanzar así los casi 12 que pagó hace un año el club verdiblanco al Rayados de Monterrey. Unos números que convencían plenamente el club verdiblanco y que, además, a efectos del límite salarial, podían ser computados esta misma campaña en LaLiga como una venta directa, aunque fuese diferida, siempre que llegasen esas garantías de pago que por ahora no aparecen.

El Vasco da Gama debe encontrar primero una solución a su situación

Y es que, en realidad, el Real Betis llegó a un trato con el empresario Marcos Lamacchia, a su vez hijastro de la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, quien pretende hacerse con el control de la entidad de Río de Janeiro invirtiendo para ello 400 millones de euros. Dicha transacción no se ha caído, pero sí se ha visto frenada por la intervención judicial auspiciada por 777 Partners, los anteriores propietarios de la mayoría accionarial. Así, ahora es una interventora judicial (Samantha Longo) la que tiene que supervisar el cambio de manos, y mientras no se produzca el mismo, no se pueden aportar las garantías bancarias que esperan en el club verdiblanco, por más que fuese el propio Lamacchia quien avalaba personalmente la operación.

La oferta de River Plate venció esta semana, pero Longoria no se rinde

Aunque la operación no está descartada del todo, el incierto futuro del Vasco da gama ha provocado el medioentro cafetero vuelva a ser movido en el mercado. Y ahí es donde aparece de nuevo River Plate, que había prometido por medio de un intermediario una nueva propuesta mejor incluso que la brasileña. Aunque en realidad el conjunto argentino estuvo lejos en todo momento, durante las negociaciones mantenidas, de las pretensiones verdiblancos. No pasaron de ofrecer entre 5 y 6 millones por el 50% del pase. Pero con ello están lejos de convencer a los dirigentes heliopolitanos.

En este sentido, el periodista Germán García Grova, de TyC Sports, ha asegurado que la oferta del club 'millonario' por Deossa venció el pasado miércoles, pero eso no quiere decir que no siga interesado. De hecho, es uno de los tres objetivos por los que su director deportivo, Pablo Longoria, se mueve en el mercado, junto a Giovanni Simeone, del Torino, y el ex colchonero Ángel Correa, de Tigres, que sería en realidad el único en estar cerca de hacer las maletas rumbo al Monumental.

La larga lista de pretendientes de Nelson Deossa

Pero no hay que olvidar que la lista de pretendientes del colo,bniano es mucho más amplia. Así, Flamengo e Ipswich Town llevan ya algún tiempo tras sus pasos, así como su ex equipo, el Monterrey, y el también mexicano Club América. Pero en Europa la lista de 'novias' también creció de forma importante antes de que se diese por hecho su traspaso, con la aparición del Hull City inglés, el Besiktas turco o el Panathinaikos griego. Incluso el Deportivo de La Coruña le habría echado el ojo, así como el Columbus Crew en la MLS estadounidense. Sondeos de los que ahora se espera un movimiento más concreto ante el temor de que no se solucione la situación del Vasco da Gama y la falta de fuerza exhibida hasta el momento por River Plate.