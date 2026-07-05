El Betis le abre la puerta a Elyaz Zidane, que ya tiene nuevo equipo

Aunque la entidad verdiblanca no anunció su salida, el central francés ha acabado contrato en junio y dará un nuevo paso su carrera para jugar en la segunda división de Francia

El Betis Deportivo aún alberga la esperanza de competir en Primera RFEF en la 26/27, estando pendiente para ello de la situación del Europa, que se plantea renunciar a su plaza. Pero, mientras tanto, la planificación en el filial sigue su curso y se lleva a cabo una reestructuración de la plantilla que ya han abandonado varios jugadores, siendo varios los pupilos de Dani Fragoso que están en el radar de equipos de superior categoría, como sucede con Borja Alonso, tentado por el Real Zaragoza para el proyecto de intentar volver a Segunda división.

Las bajas del Betis Deportivo

De momento, sin embargo, el ex del Real Madrid incluso ha sido convocado por Manuel Pellegrini para iniciar la pretemporada. En cambio, quien sí ha hecho las maletas es el lateral zurdo francés Darling Bladi, que también estaba en la órbita del conjunto maño (así como del Burgos y el Andorra) y ha sido traspasado finalmente al Herenveen de Países Bajos. En su caso se ha obtenido una ganancia (100.000 euros más otros 85.000 en bonus) y aún podría seguir dejando réditos en el futuro, al conservar el 15% sobre la plusvalía de una nueva venta. Una maniobra similar a la realizada con la marcha de Dani Pérez al Valladolid (el club bético retiene el 20% de su pase y posee una opción de recompra). Pero no ha sucedido lo mismo, en cambio, con los jugadores que han acabado contrato.

Así, la entidad verdiblanca confirmó días atrás la marcha de Carlos Reina, que ha firmado por el Torreense, de la segunda de Portugal, para disputar competiciones europeas; el meta Germán García y el centrocampista Ginés Sorroche, que negocia su incorporación al filial del Getafe. No se le despidió, al no llevar tanto tiempo en el club, a Elyaz Zidane, pero el central galo también ha salido después de dos temporadas y media ya tiene nuevo equipo en su país natal.

El Red Star destaca la carrera de Elyaz Zidane en las categorías inferiores de Francia

A sus 20 años, el hijo de Zinedine Zidane da otro paso en su carrera al firmar por el Red Star, de la Ligue 2 francesa, donde la pasada campaña finalizó cuarto clasificado, por lo que partirá de nuevo este curso como uno de los candidatos al ascenso. Ha sido el propio club con sede den París el que ha anunciado el fichaje como agente libre de una de las grandes promesas del país vecino, como demuestra el hecho, destacado por su nuevo equipo, de que haya jugado hasta 46 encuentros como internacional en las diferentes categorías de la selección 'bleu'.

Tras ser campeón de Europa sub 17 y subcampeón con la sub 19, el pasado año, sin ir más lejos, fue un fijo en el Mundial sub 20, en el que Francia acabó en cuarta posición. Pero en el Real Betis no ha encontrado la rampa de lanzamiento que buscaba para dar el salto a la elite, tras firmar en su día atraído por el buen trabajo de cantera que realiza el club heliopolitano.

Los paso de Elyaz Zidane por el Real Betis

El central nacido en Marsella, de 194 centímetros de altura, aterrizó mediada la 23/24 procedente del Real Madrid, donde se formó durante más de una década tras surgir del CD Canillas. En un primer momento su sitio fue el Juvenil A verdiblanco, aunque no tardó en dar el salto ese mismo curso al Betis Deportivo, con el que ha disputado 37 encuentros, 17 de ellos esta última campaña. Pero su evolución no ha sido la esperada y hace meses que se daba por hecha su salida, al descartarse la posibilidad de ofrecerle la renovación.

Así les va al resto de hijos de Zinedine Zidane

Elyaz Ziane sigue así los pasos de su hermano mayor Enzo, que en la 21/22 también militó en la Ligue 2 con el Rodez, del que es máximo accionista su padre. Tras una discreta carrera, el ex mediocentro se retiró hace ya tres años en el Fuenlabrada, mientras que Théo Zidane se encuentra actualmente sin equipo tras cumplir contrato en el Córdoba. De momento, quien más lejos ha llegado de los cuatro hijos futbolistas de Zinedine Zidane es el meta Luca, que ha defendido la portería de Argelia en el Mundial tras jugar las dos últimas campañas en el Granada.