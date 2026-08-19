Cifras y detalles del principio de acuerdo con el Sporting CP por Kochorashvili; pregunta también por Obed Vargas

Los nervionenses mejoraron su propuesta y recibieron el OK de los blanquiverdes por el pivote georgiano, que se entrenó este miércoles pero no lo hará ya el jueves con los lisboetas; como se necesitan, como mínimo, dos pivotes, tres si sale Agoumé, los blanquirrojos buscan la cesión del hispano-mexicano

El Sevilla FC y el Sporting Clube de Portugal han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Giorgi Kochorashvili, pivote georgiano de 27 años recién cumplidos que se cumplirá, si todo marcha como está previsto, en el octavo fichaje para la 26/27, pero no el último. El ex del Levante UD se ejercitaba este miércoles con normalidad junto a sus compañeros en la Academia Cristiano Ronaldo de Alcochete, pero no lo hará ya mañana, con permiso para desplazarse a la capital andaluza a pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, en principio de cuatro temporadas con una quinta opcional (o de cinco, directamente, para mejorar las condiciones de amortización).

Lo que paga finalmente el Sevilla por Giorgi Kochorashvili

Finalmente, aunque los 'Leoes' insistían en recuperar los 5,5 millones de euros invertidos en su fichaje del verano pasado, que ascendió con los plus por la clasificación para la Champions League, el trato se cierra por algo menos. El pacto se alcanzó este martes en una nueva reunión entre las direcciones deportivas de ambos clubes al mejorar la nervionense su primera propuesta, abandonando la idea de una cesión con opción de compra y aceptando el traspaso solicitado. Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Giorgi Kochorashvili será sevillista a cambio de cuatro millones de euros fijos más bonus.

Pregunta al Atlético, como su eterno rival, por Obed Vargas

Al igual que Real Betis, Getafe CF, Valencia CF, el Sevilla FC habría preguntado al Atlético de Madrid por la cesión de su mediocentro defensivo de 21 años Obed Vargas, que saldrá a préstamo muy probablemente antes del 31 de agosto por el 'overbooking' de los colchoneros en la 'sala de máquinas'. El reputado periodista César Luis Merlo añade a la lista al Deportivo Alavés y el Feyenoord neerlandés, por lo que la competencia es máxima por el estadounidense de cuna pero internacional por México, país de donde son oriundos sus padres. Además, aunque en Nervión tampoco sería un gran problema, tiene pasaporte comunitario por la ascendencia española de su madre.

Dos mediocentros, otro delantero y un extremo, prioridades de la recta final del mercado, sin descartar un central

La idea de José Ignacio Navarro pasa por contratar antes del 'deadline day', como mínimo, dos mediocentros defensivos (Giorgi Kochorashvili y otro, tres si saliera Lucien Agoumé), dado que se marcharon ya Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Djibril Sow y Joan Jordán, por lo que hay un desfase claro, quedándose de momento sólo el franco-camerunés con Jon Guridi, Manu Bueno y el refuerzo desde el filial de Nico Guillén. Además, se pretende incorporar un extremo y otro punta, para lo que serían necesarias salidas extras, aunque la idea es una cesión con opción de compra en ambos casos. De terminar saliendo Marcao Teixeira y/o Andrés Castrín, también vendría un central.