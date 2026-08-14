Vinculan con Betis, Getafe y Valencia a Obed Vargas, a quien el Atlético medita soltar a préstamo

En La Cartuja todavía desean potenciar el eje de su medular, con la opción de Amrabat muy complicada por su carestía y Dani Ceballos esperando a que haya margen salarial, por lo que estudian alternativas más baratas para una 'sala de máquinas' con menos altas que bajas

El Real Betis, el Valencia CF y el Getafe CF estarían atentos al futuro de Obed Vargas, mediocentro de 21 años recién cumplidos propiedad hasta el 30 de junio de 2030 de un Atlético de Madrid que medita cederlo el próximo curso para que se foguee, dado que tiene competencia por dentro con Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza y el recién fichado Morten Hjulmand. Desvela Rodrigo Fáez en ESPN que no es seguro que salga el internacional mexicano, utilizado bastante por el 'Cholo' Simeone en pretemporada, aunque, por si acaso, los equipos verdiblanco, che y azulón se habrían posicionado para hacerle sitio.

Así juega Obed Vargas: un '5' que puede jugar de interior y tiene llegada

De perfil menos asociativo y más defensivo que varios de sus compañeros en el Metropolitano, el de Alaska brilló en la MLS por su capacidad para recuperar balones y ganar duelos defensivos, sobre todo a ras de suelo. Posicional cuanto toca, puede ejercer de interior y supera líneas con buenas conducciones. Pese a ser bajito (1,75), tiene pierna dura y abarca mucho campo, con buenas caídas a las bandas. En la segunda vuelta de la 25/26 disputó 750 minutos con los colchoneros, repartidos en 13 partidos, brindando una asistencia, mientras que en los Seattle Sounders ofreció ocho goles y 10 pases decisivos en 130 encuentros, demostrando su versatilidad.

En busca de uno o dos mediocampistas más si llega el dinero

Cubrió el Real Betis la venta de Sergi Altimira al Sporting CP con el fichaje de Facundo Bernal, pero, aún así, necesita aún compensar la marcha de Sofyan Amrabat, que negocia su desvinculación del Fenerbahçe, aunque, por ahora, sigue siendo muy caro para que los verdiblancos lo recuperen. Con el delantero como prioridad, en La Cartuja desearían la incorporación tanto de un pivote más posicional como de un mediocentro más creativo, perfil en el que encaja un Dani Ceballos que ya es agente libre y sigue rechazando ofertas a la espera de que el equipo de su vida le haga hueco en su estructura salarial.

No ocupará en la 26/27 una plaza extracomunitaria

Nacido en Anchorage, ciudad más poblada (que no capital) de la remota Alaska, aunque internacional absoluto con México, tras probar alternativamente con la sub 15, la sub 20 y la sub 23 estadounidenses así como la sub 20 y la olímpica aztecas, Obed Vargas dejó de ocupar en LaLiga un cupo extracomunitario durante el pasado mes de mayo de 2026.

Desde su aterrizaje en el pasado mercado invernal procedente de Seattle Sounders, el Atlético de Madrid tramitó su nacionalidad española, pues su madre, Marisol, aunque natural como su marido Obed de la región mexicana de Michoacán, tiene ascendencia ibérica. A todos los efectos, el mediocampista encajaría en el Real Betis aunque siguieran Natan de Souza, Antony Matheus dos Santos y Nelson Deossa.