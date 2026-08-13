Aston Martin elige al sustituto de Fernando Alonso: Carlos Sainz

Informan desde Italia que la escudería de Adrian Newey maneja el nombre de Carlos Sainz como recambio de Alonso, si finalmente el asturiano decide retirarse una vez que finalice su contrato a finales de 2026; mientras tanto, negocian por dos años más y un caché al alza por 40 millones por temporada

El futuro de Fernando Alonso vuelve a estar en el centro del mercado de la Fórmula 1 y, esta vez, con Carlos Sainz como protagonista indirecto. El piloto madrileño podría tener una oportunidad inesperada para regresar a uno de los grandes proyectos de la parrilla si el asturiano decide poner punto y final a su carrera al término de la temporada 2026, como se viene rumoreando cada vez con más fuerza.

Según publica la italiana Auto Racer, Aston Martin ya habría señalado a Carlos Sainz como su opción preferida para ocupar el asiento de Fernando Alonso en caso de que el bicampeón del mundo decida retirarse. No significa que la escudería haya descartado al asturiano. Más bien todo lo contrario: el plan principal de Aston Martin seguiría pasando por mantener a Alonso. Eso sí, el equipo de Lawrence Stroll estaría preparando ya un plan alternativo de primer nivel por lo que pudiera ocurrir.

Los contratos de ambos pilotos terminan a finales de 2026, por lo que las dos principales figuras españolas de la Fórmula 1 afrontarían una decisión que condicionará sus respectivas carreras y que, además, puede tener consecuencias directas en la composición de la parrilla de 2027.

Fernando Alonso tiene la última palabra sobre su futuro

Será Fernando Alonso quien tome la decisión sobre su futuro. A sus 45 años, el piloto asturiano encara una de las elecciones más importantes de su trayectoria, teniendo la última palabra sobre ello. Alonso continúa teniendo contrato con Aston Martin hasta finales de 2026, pero su continuidad más allá de esa fecha no está garantizada por ahora.

La llegada de Adrian Newey y el nuevo proyecto técnico de Aston Martin, unido a la asociación con Honda, alimentaron desde hace tiempo la ilusión de Fernando Alonso por pelear de nuevo por grandes objetivos. Sin embargo, los resultados y el rendimiento de la unidad de potencia japonesa serán determinantes para conocer cuál es su decisión.

El motor Honda y el nuevo contrato de Fernando Alonso

El próximo paso importante llegará con la evolución del motor Honda. Aston Martin espera que las mejoras previstas permitan dar un salto competitivo y convencer así a Fernando Alonso de que merece la pena continuar. ¿Lo conseguirán?

A todo esto hay que sumar también la cuestión económica. Las últimas informaciones apuntan a que el piloto habría planteado un contrato de dos años y unas condiciones económicas superiores a las actuales, con cifras que podrían alcanzar los 40 millones de euros por temporada. Por ahora, se trata de una negociación abierta y condicionada también por las prestaciones del proyecto.

Carlos Sainz, el elegido por Aston Martin

En ese incierto escenario sobre el futuro de Fernando Alonso aparece el nombre de Carlos Sainz. El madrileño es, según las informaciones procedentes de Italia, el piloto que Aston Martin tendría señalado para sustituir a Alonso si finalmente el asturiano decide retirarse. No sería una elección casual. Sainz conoce perfectamente la Fórmula 1, acumula experiencia en equipos de primer nivel y, además, continúa demostrando que tiene nivel para competir por posiciones importantes cuando dispone de un monoplaza competitivo.

La situación contractual de Carlos Sainz también juega a favor de esta opción, pues termina su vinculación con Williams a finales de 2026 y todavía no tiene garantizado un asiento para la temporada siguiente. La situación de la escudería británica tampoco invita precisamente al optimismo, después de un curso complicado en el que el equipo no ha dado el paso adelante que esperaba. En las últimas semanas, de hecho, han aparecido otros nombres relacionados con Williams, entre ellos el de Sergio Pérez.

Por todo esto, la de Carlos Sainz es una opción muy real para Aston Martin. Má

s, si se tienen en cuenta las circunstancias que aumentan la incertidumbre sobre la continuidad del español en Williams. Es decir, el culebrón está servido.

Aston Martin puede convertirse en la llave del futuro de Sainz

Para Carlos Sainz, un hipotético fichaje por Aston Martin supondría mucho más que cambiar de equipo. Sería la posibilidad de regresar a un proyecto con aspiraciones mucho mayores que las que presenta actualmente. El madrileño llegó a Williams con la intención de liderar un proyecto que necesitaba tiempo para crecer. Sin embargo, si Aston Martin consigue consolidar el trabajo iniciado con Newey y Honda, podría convertirse en una de las grandes alternativas de la parrilla durante los próximos años.

Una de las principales claves de todo este escenario incierto es que Carlos Sainz no necesita necesariamente que Alonso anuncie su retirada para empezar a moverse. El mercado de pilotos puede comenzar a definirse mucho antes y Aston Martin podría tener que tomar decisiones mientras otros equipos también buscan asegurarse a sus pilotos para 2027. La decisión de Alonso, por tanto, tiene una importancia enorme. Si el asturiano continúa, el camino hacia Aston Martin se cerraría para Sainz. Si decide retirarse, el madrileño podría encontrarse ante una de las mejores oportunidades disponibles.

El futuro de Alonso condiciona al de Carlos Sainz

Lo que es innegable es que dos de los pilotos españoles más importantes de la Fórmula 1 tienen ahora sus futuros conectados. Alonso debe decidir si prolonga una carrera que ya es histórica, mientras que Sainz necesita encontrar un proyecto que le permita seguir compitiendo en la zona alta de la parrilla. Aston Martin, por tanto, puede convertirse en el denominador común de ambas historias.

Por el momento, el plan de la escudería parece marcado: Alonso es la primera opción y Sainz, la alternativa si el asturiano decide marcharse. Pero quedan todavía varios meses para que llegue una decisión definitiva y el tiempo, en este caso, puede jugar en contra de todos. Lo que hoy es una opción, podría acabar convirtiéndose en uno de los grandes movimientos del mercado de la Fórmula 1.