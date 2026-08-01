La marcha atrás de Carlos Sainz ya es una realidad

El piloto madrileño disfruta de unos días de vacaciones mientras la competición se lo permite. Aunque la cabeza del piloto de Williams no deja de dar vueltas ante el panorama que le espera de aquí a final de la presente temporada. Y su compañero Alex Albon ya se lo ha dejado claro

Carlos Sainz no ha podido marcharse de vacaciones todo lo tranquilo que a él le hubiese gustado. El madrileño superó un periodo de adaptación en Williams el curso pasado y jamás pensó que este curso le tocaría reiniciar su aventura de nuevo.

Tal vez tampoco se vería luchando por el título este año, pero lo que no llegó a imaginarse es el infierno que está sufriendo en este 2026, donde a estas alturas del campeonato, no solo lleva seis puntos, sino que su monoplaza no le da ya ni para rondar la zona de puntos.

Tanto él como Alex Albon tratan de poner solución al paso atrás tan grande que ha dado la escudería británica con el nuevo reglamento. El piloto tailandés de origen británico ha analizado el panorama que les queda de aquí hasta final del presente ejercicio: "Sin duda, parece como si nos hubieran hecho retroceder dos o tres años".

Con sus 11 puntos y los 6 de Sainz, Williams ocupa actualmente el noveno puesto en el campeonato de constructores, tras haber acabado la temporada 2025 en quinto puesto.

Carlos Sainz se ilusionó sin duda con los dos podios logrados el año pasado. Ahora, incluso se está cuestionando su futuro en Grove.

"Quizá fui demasiado optimista, pero de verdad creía que en 2027 podríamos empezar a luchar regularmente por los podios. Luchar por alguna que otra victoria, dejar atrás la zona media y seguir el ritmo de esos cuatro equipos de la cabeza", afirma Albon.

El cambio de reglamento ha trastocado los planes de Williams

Se sabía que 2026 iba a ser un quebradero de cabeza para muchos equipos este año, pero con dos pilotos contrastados como tiene Williams, muchos pensaban que no sufrirían tanto. Y Albon ha reconocido cómo les ha trastocado los planes: "Este cambio en el reglamento ha puesto de manifiesto algunos cuellos de botella dentro del equipo y nos hemos dado cuenta de que hay aspectos aún más importantes que debemos cambiar —y en eso estamos trabajando ahora mismo".

Carlos Sainz, en su última intervención mediática, también ha confirmado que se ha llevado una sorpresa muy negativa con el monoplaza de este año: "Por supuesto, de cara al año 2026, partía de la base de que gracias al mayor tiempo de desarrollo para el monoplaza y a las nuevas normas, podríamos mantener nuestro nivel o dar un pequeño paso adelante. No formaba parte ni de mis planes ni de mis expectativas tener solo seis puntitos en el casillero al llegar al parón de verano. Creo que me he expresado de forma muy abierta y clara al decir que en 2025 superamos mis expectativas".

Carlos Sainz quiere, pero no puede decidir su futuro todavía

Por todo ello, el madrileño ha dejado su futuro en el aire, algo que decidirá cuando regrese del parón veraniego. No quiere tomar una decisión en caliente y le quiere dar tiempo a su equipo para corregir su dirección. Pero también tiene claro que él vino a ganar.

"El coche de 2025 era muy bueno, que a veces estaba a solo tres o cuatro décimas de la pole position, un coche en el que se notaba que el equilibrio era el adecuado. Ahora, como equipo, estamos más lejos de la cabeza de lo que pensábamos a finales de 2025", subrayó Sainz en Hungría.

"Tenemos que hacer balance y entender por qué y qué ha pasado. Creo que a estas alturas ya lo tenemos bastante claro. La capacidad para dar un giro a la situación está ahí, pero en la Fórmula 1, por supuesto, eso lleva tiempo", afirma el expiloto de Ferrari.

En cuanto a los rumores sobre su salida de Williams, Sainz recalca que quiere continuar y que está centrado en el proyecto, pero no esconde que sus intenciones pueden cambiar dependiendo "de lo rápido que logremos recuperarnos de esta situación".

"Por supuesto, tenía en mente un plazo que estaba dispuesto a aceptar para ayudar a este equipo a volver a la senda del éxito, y cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar hasta que pudiéramos volver a luchar por las victorias", finalizó Sainz.

Y si decide continuar, Carlos tiene clara una cosa: "Tengo que reorientar mi forma de pensar para imaginar dónde estaré dentro de tres o cuatro años y tomar una decisión. Pero sigo convencido del camino y del proyecto en el que estamos trabajando".