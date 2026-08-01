Verstappen y su fichaje por Mercedes molesta a Red Bull

Unas imágenes difundidas entre Toto Wolff y el neerlandés han avivado el culebrón otra vez. Y en la escudería austríaca ya dejaron clara su postura en Hungaroring

Max Verstappen parece que comienza a despertar de su letargo. O eso pareció en Hungría. El neerlandés está viviendo su temporada más atípica de los últimos seis años.

Tras sus cuatro títulos mundiales y el subcampeonato del curso pasado, ahora está tratando de colarse en la fiesta por la corona, si bien con su monoplaza actual lo tiene muy complicado. Actualmente, marcha sexto, suma 109 puntos y está a 110 puntos del líder, el joven italiano Kimi Antonelli.

Así, los rumores sobre su posible marcha de Red Bull siguen creciendo con el paso de las semanas. Aunque tiene contrato hasta 2028 con la firma austríaca, en él existe una cláusula de rendimiento que le permitiría salir cuando esta no se cumpliese.

Concretamente, en la cláusula de rescisión reza que si no ocupa, como mínimo, el segundo puesto en la clasificación de pilotos antes de las vacaciones de verano (es decir ahora) puede buscar una salida. El año pasado ya pudo activarla, pero decidió darle un voto de confianza más al equipo y casi acaba quitándole el título a Lando Norris.

Las imágenes que lo confirman

Y cuando falta todavía medio campeonato por disputarse, el culebrón entre Max y Mercedes ha vuelto a avivarse. Sobre todo, después de las imágenes captadas por sport360 y que han corrido como la pólvora por las redes sociales, donde el neerlandés y Toto Wolff, jefe de Mercedes, disfrutan de sus vacaciones juntos.

Ya no es ningún secreto que ambos mantienen una relación de amistad muy estrecha, así como tampoco lo es el deseo del dirigente del equipo germano en contar con sus servicios.

Junto a ellos aparecen también sus respectivas parejas, Kelly Piquet y Susie Wolff. Los cuatro aparecen charlando en la cubierta de un yate y divirtiéndose con motos acuáticas y hoverboards. Esta no es la primera vez que lo hacen, pero todo hace indicar que todos los caminos de Verstappen conducen ya a Brackley.

En su día, Wolff ya explicó la relación que mantiene con la familia de Verstappen. Fue en 2024: "Me he llevado bien con Jos toda mi vida, quizá porque nos parecemos un poco. Creo que mantuvimos una relación muy buena desde que Max entró en el punto de mira, compitiendo en monoplazas. Probablemente nuestra reunión en mi salón de Viena (antes de que Verstappen firmara por Red Bull) fue la primera gran reunión sobre Fórmula 1 que mantuvimos, y siempre tuvimos claro cómo debían funcionar las cosas tanto para ellos como para nosotros. Creo que ese respeto mutuo siempre se ha mantenido".

Los planes de Toto Wolff en Mercedes

Estos rumores no hacen más que incomodar a los actuales pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell. Por eso, el propio Toto Wolff ya se ha encargado de dejar claras las intenciones del equipo germano para el próximo curso. Sobre todo, viendo la evolución del joven italiano y la posición del británico en la tabla.

"No queremos cambiar las cosas. Se lo hemos dicho también a George, y creo que es una alineación que nos viene bien. Estoy muy contento con los dos", declaró ante los micrófonos de Sky Sports F1.

Red Bull habla sobre la 'fuga' de Verstappen

Mientras tanto, el director del equipo austriaco, Laurent Mekies, no pudo ocultar su malestar en dicho medio cuando le preguntaron por este asunto en Hungaroring: "Creo que, en realidad, ya se ha dicho todo sobre este tema. Max está con nosotros cada fin de semana de carrera. Trabaja increíblemente duro. El equipo quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Max también quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Y precisamente en eso estamos trabajando juntos. Eso es lo único que realmente importa".

El dirigente francés despejó la pelota tan rápido como pudo: "Eso es algo importante fuera del equipo. A nivel interno, a menudo bromeamos al respecto: nosotros no le preguntamos a Max cada semana si se queda. Le preguntamos cada semana cómo puede ayudarnos a que el coche alcance su rango óptimo de rendimiento. De eso se trata exactamente. Y seguimos trabajando en ello"."Todo lo demás vendrá por sí solo", recalcó Mekies. "Si el coche es rápido, sabemos que eso es precisamente lo que le interesa a Max, no hay más", finalizó el galo.