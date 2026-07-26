Así queda el Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Hungría: Antonelli toma más ventaja, Norris y Verstappen crecen

El joven Antonelli se marcha al parón con un sorprendente tercer puesto que le convierte en aún más líder del Mundial, tras el tropiezo de Ferrari en Hungría

Antonelli se marcha líder al parón y con una buena renta de puntos.IMAGO

Hungaroring prometía sorpresas según lo que ya se vio desde el viernes. Los McLaren llegaron con mucho ritmo y Lando Norris, vigente campeón, impuso su ley en tierras húngaras desde el principio al final.

También lo hizo Verstappen, aunque dejando lo mejor para el final. El neerlandés no destacó especialmente durante el fin de semana, pero en la hora de la verdad sacó su hambre de siempre para subirse en el segundo cajón del podio y superar así ya el centenar de puntos en su casillero.

Increíble fue también lo de Ferrari, aunque para mal. Pese al gran ritmo con el que pilotaron tanto Hamilton y como Leclerc en estos tres días, ninguno de ellos fue capaz de conseguir subir al podio. Errores propios y de estrategias de su equipo les hacen distanciarse aún más de Antonelli.

Precisamente el italiano es el gran beneficiado de lo ocurrido en las afueras de Budapest. No llegó en su mejor momento y prueba de ellos fue la séptima plaza con la que tuvo que conformarse en la parrilla de salida tras ser sancionado en la 'Qualy'.

Pese a ello, jugó su partido, se la jugó con los neumáticos - aunque le obligaron a hacer una segunda parada- y el transalpino obtuvo una sobresaliente tercera plaza que le hace marcharse al parón con 50 puntos de ventaja respecto a Lewis Hamilton, su perseguidor más inmediato en la tabla.

Russell y Piastri tuvieron en sus manos el poder dar un salto cuantitativo y cualitativo en la tabla, pero sendos fallos mecánicos se lo impidieron. Para colmo, el australiano tuvo que abandonar la carrera cuando marchaba tercero en la carrera.

Mientras tanto, Aston Martin ofreció una mejoría y promete más espectáculo cuando Honda le incluya sus mejoras en el paquete que tienen preparado los británicos para el próximo certamen, el de los Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto.

Aunque ya no son el peor equipo de la parrilla, siguen con un sólo punto en su casillero en el Mundial de Constructores, ante los 11 que tiene Williams.

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Hungría

1. A. Antonelli (Mercedes) 219 puntos

2. L. Hamilton (Ferrari) 169

3. G. Russell (Mercedes) 160

4. C. Leclerc (Ferrari) 138

5. L. Norris (McLaren) 128

6. M. Verstappen (Red Bull) 109

7. O. Piastri (McLaren) 92

8. I. Hadjar (Red Bull) 68

9. L. Lawson (Racing Bulls) 43

10. P. Gasly (Alpine) 42

11. A. Lindblad (Racing Bulls) 23

12. F. Colapinto (Alpine) 19

13. O. Bearman (Haas F1) 18

14. G. Bortoleto (Audi) 10

15. C. Sainz (Williams) 6

16. A. Albon (Williams) 5

17. E. Ocon (Haas F1) 3

18. N. Hulkenberg (Audi) 2

19. F. Alonso (Aston Martin) 1

20. L. Stroll (Aston Martin)

21. V. Bottas (Cadillac)

22. S. Pérez (Cadillac)

Clasificación Mundial de constructores de F1 2026

1. Mercedes 379 puntos

2. Ferrari 307

3. McLaren 218

4. Red Bull 175

5. Racing Bulls 66

6. Alpine 61

7. Haas F1 21

8. Audi 12

9. Williams 11

10. Aston Martin 1

11. Cadillac