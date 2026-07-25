Vozinha encuentra nuevo equipo tras ser elegido mejor portero del Mundial

El meta de Cabo Verde ya tiene destino tras su irrupción mundialista: Colo Colo ha cerrado un acuerdo para fichar al mejor portero del Mundial, tal y como confirmó Aníbal Mosa, presidente del club: "Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, hemos llegado a un acuerdo"

Vozinha ha sido uno de los nombres más destacados del Mundial. Su irrupción en este torneo de selecciones con Cabo Verde ha dado la vuelta al planeta fútbol. Por ello, son varios los clubes que han estado interesados en su fichaje. En este sentido, el Colo Colo ha sido el equipo que finalmente ha cerrado su incorporación, tal y como ha informado el presidente de la entidad, Aníbal Musa, a la espera del comunicado oficial.

Vozinha viene de destacar en el Mundial, especialmente frente a España y Argentina, siendo un dolor de muelas para los atacantes del combinado de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. Su nombre impactó desde el encuentro ante 'La Roja', que fue el primero de ambos en el torneo de selecciones. Sim embargo, sus actuaciones fueron decisivas incluso para intentar la herocia frente a la Albiceleste, que venció en la prórroga.

Vozinha encuentra recompensa a su actuación en el Mundial

Los cuatros partidos que Vozinha disputó les sirvieron para ser elegido por la FIFA mejor portero del Mundial. El meta de Cabo Verde se impuso a otros que alcanzaron las fases finales del torneo, como Unai Simón, que tan solo encajó un gol a lo largo del mismo. Por ello, el actual arquero de Chaves atrajo todas las miradas del mundo del fútbol, siendo una de las principales sorpresas de una selección que se estrenaba en esta cita.

Tras ello, Vozinha, a sus 40 años, continuará su carrera en el fútbol de clubes siendo una de las sensaciones del momento. El veterano portero cuenta con experiencia en el Vicente Gil, AEL Limasol, dónde estuvo hasta cinco temporadas, Trencin y, por úlltimo Chaves, dónde ha destacado especialmente. El meta afrontará, a falta de comunicado oficial, una nueva etapa en el Colo Colo de Chile.

Colo Colo espera a Vozinha: "Hemos llegado a un acuerdo"

De esta manera, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, confirmó en la previa del encuentro contra el Limache de la pasada madrugada el fichaje de Vozinha: "Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar".

Además, su representante, Dos Santos, comentó recientemente las conversaciones que estaban manteniendo con Colo Colo: "Con Colo Colo hablamos dos o tres veces. Es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo".

La irrucpión de Vozinha en el Mundial 2026 tiene premio

Desde Colo Colo no han confirmado aún los detalles del acuerdo por el fichaje de Vozinha, pero no queda duda de que el hecho de que quedase como agente libre ha podido acelerar las negociaciones. El de Cabo Verde regresará de sus vacaciones tras su participación en el Mundial, ya que su último encuentro fue ante Argentina el pasado cuatro de julio. El meta destacó con ocho paradas, aunque impidieron la victoria de la Albiceleste.

Además, Vozinha fue el MVP del partido contra España en el Mundial, disputado el pasado 15 de junio. El portero de Cabo Verde fue determinante para sostener los lanzamientos del combinado de Luis de la Fuente, que firmó un total de siete en los 90 minutos, que fueron detenidos todos ellos por el inminente fichaje de Colo Colo. Ante Arabia Saudí, el arquero de 40 volvió a dejar la portería a cero, siendo uno de los mejores de su selección.