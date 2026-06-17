Vozinha consigue la mejor recompensa tras su gesta ante España: EEUU facilita el viaje de su madre al Mundial

El portero de Cabo Verde se ha convertido en uno de los protagonistas más destacados del Mundial 2026 gracias a su gran actuación contra España, al conseguir un empate, y ahora Estados Unidos va a ayudar a la obtención del visado de su madre para que pueda acompañarle

El Mundial siempre destaca por los grandes partidos que se pueden disfrutar entre diferentes países a nivel internacional, pero durante tantos días de competición también hay tiempo para mucho más que para el fútbol. Por eso destacan las historias personales, la que nos permiten conectar con los protagonistas, como es el caso de Vozinha, que se ha convertido en el héroe de un país y gracias a eso va a poder vivir este momento único acompañado de los que más le quieren.

Vozinha fue el gran protagonista en el debut de la Selección Española en el Mundial, parando todos los asedios de la 'Roja' para conseguir un gran empate para Cabo Verde en su debut en esta prestigiosa competición por países. Sin embargo, no pudo celebrar su éxito con su madre, que no pudo viajar al no tener suficientes recursos económicos para pagarle el visado.

La gran actuación de Vozinha ante España facilita el visado de su madre para ir al Mundial

"Ella no logró estar aquí por la visa" reconoció tras su gesta en la competición más prestigiosa del fútbol de selecciones. "El dinero que tenemos que pagar por la visa, no lo logramos a tiempo, y me gustaría que estuviera aquí" aseguró al terminar el partido y convertirse en el gran protagonista. Unas palabras que ahora, y gracias a su éxito, van a tener su recompensa.

La madre del guardameta no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo en un momento tan importante de su carrera como es el debut en un Mundial, en la primera vez que su país se clasifica para esta competición. Esto se debe a que los ciudadanos de Cabo Verde se ven afectados por una nueva política migratoria impulsada por el Gobierno de Trump.

Esta nueva media supone que los caboverdianos tienen que pagar precios de hasta 15.000 dólares por el visado, debido a las múltiples denuncias que tienen por permanecer en el país una vez expira el visado. Pero ahora, el propio Departamento de Estado de EEUU va a hacer posible que su madre lo acompañe.

Vozinha cumple su sueño en el Mundial: El Departamento de Estado de EEUU concede el visado a su madre

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que están haciendo todo lo posible para facilitar el visado de la madre de Vozinha y que llegue lo antes posible para poder ver a su hijo competir en la copa del mundo. De hecho, ha explicado que "todos los familiares de los jugadores son elegibles para exenciones de cuota de visa", por lo que no tienen que pagar las tasas.

"El Departamento está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa" ha reconocido el funcionario tal y como adelanta la prensa estadounidense.

El fenómeno viral de Vozinha en el Mundial tras lograr el empate de Cabo Verde contra la Selección Española

La posibilidad de que su madre le acompañe en un momento tan importante de su vida es el mayor premio que se va a llevar Vozinha de este Mundial, pero no el único. Con sólo jugar un partido, siendo clave para Cabo Verde en el empate contra España, ya ha pasado de los 50.000 seguidores que tenía en redes sociales a más de 10 millones.

Todo esto mientras aún tiene la opción de llevar a su selección hasta la siguiente ronda, a la espera de lo que ocurra en sus próximos partidos, en los que se enfrentarán a Uruguay y a Arabia Saudí.