España 0-0 Cabo Verde: Vozinha firma la decepción de la Selección española en el debut en el Mundial

Los de Luis de la Fuente fueron incapaces de superar al combinado caboverdiano. Ferran en el primer tiempo y Dani Olmo en el segundo dispusieron de las mejores ocasiones. El guardameta Vozinha fue elegido el mejor del encuentro por su gran acción

La selección española se estrenó este lunes en el Mundial 2026 ante una Cabo Verde que vivió su primer partido en una cita de este tipo. Había muchas ganas de que España llegase a este día ya que en la retina de los aficionados españoles está aún presente la dolorosa eliminación en octavos de final en la cita de 2022 con Luis Enrique en el banquillo.

La selección española presentó un once titular en el que la principal novedad fue la inclusión de Gavi por un Álex Baena que en principio apuntaba a salir de inicio. Ya dejó claro Luis de la Fuente en la previa que apostaría por lo mejor para el equipo y se olvidaría de los nombres. Lamine Yamal y Nico Williams, que ya están recuperados de sus respectivas lesiones, tampoco estuvieron en el primer once de España en el Mundial de 2026.

España no encuentra el peligro ante Cabo Verde

El encuentro empezó como se esperaba. La selección española de Luis de la Fuente se hizo la dueña de la pelota y Cabo Verde se replegó en su área ante el nivel de la Roja. España tocaba y tocaba la pelota en busca de un espacio en una ordenada defensa caboverdiana.

El primer acercamiento de España llegó en el minuto 12 cuando un centro de Pedri no encontró el remate de Oyarzabal. Minutos después, llegaron los disparos de Cubarsí y de Cucurella. El del nuevo jugador del Real Madrid se marchó alto. La Selección española parecía estar más 'viva' después de la pausa de hidratación en un estadio de Atlanta que está perfectamente acondicionado para no pasar calor.

Ferran tiene la más clara de la primera parte pero apareció Vozinha

En el tramo final del primer tiempo, la selección española se encontró con mayores facilidades para alcanzar la portería del veterano Vozinha. Fue ahí donde los de Luis de la Fuente pusieron a trabajar al veterano guardameta Vozinha que hasta en dos ocasiones evitó el gol español a remates de Laporte y Oyarzabal. Ferran tuvo en su cabeza la más cara a poco del descanso con un remate que se fue al larguero. Así se llegó al descanso, con una España que dominó pero que no logró superar a Vozinha y con Cabo Verde tratando de salir al ataque con pocos toques.

Lamine Yamal calienta y entra con el peligro en las botas

El segundo tiempo empezó sin cambios ni en España ni en Cabo Verde y con Lamine Yamal calentando en la banda. La salida a la banda del jugador del Barcelona levantó a los aficionados congregados en el Mercedes Benz Stadium. España notó como Cabo Verde dio un pequeño paso atrás en lo físico y eso empezaron a aprovecharlo los de Luis de la Fuente para empezar a generar más peligro.

Hasta que no llegó la pausa de hidratación del segundo tiempo, en torno al minuto 69, Luis de la Fuente no tomó la decisión de introducir los primeros cambios con Lamine Yamal y Mikel Merino entrando por Gavi y Fabián. Cabo Verde ya había realizado minutos antes hasta tres cambios de una tacada al ver como España la empezaba a superar físicamente. No tardó demasiado Lamine Yamal en empezar a generar peligro para España ya que Cabo Verde, cada vez que cogía el balón el jugador del Barcelona, le presionaba con dos e incluso con tres futbolistas.

España se lleva un empate inesperado ante Cabo Verde

España siguió intentándolo en los minutos finales y se notó bastante la entrada de Lamine Yamal pero no sirvió para que los de Luis de la Fuente se llevasen los tres puntos ante una selección de Cabo Verde que hizo un extraordinario trabajo defensivo. Ahora a España le quedan dos partidos más en este grupo E. El 21 de junio, a las 18:00 horas, los de Luis de la Fuente buscarán su primer triunfo en este Mundial tras el empate ante Cabo Verde. La última jornada será ante Uruguay. Esta madrugada además, Uruguay y Arabia Saudí disputarán el segundo encuentro del grupo H. Un triunfo de un lado u otro podría complicar la situación de España.

Ficha técnica:0 - España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)0 - Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ (CPV).Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (m.93) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores.