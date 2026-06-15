Tom Holland se rinde a la Selección Española en su debut en el Mundial: "Es una de las mejores"

El actor británico ha estado en Madrid en la previa del debut de España en el Mundial y ha reconocido que es "una de las mejores" selecciones, acompañado por el ex internacional de la 'Roja', Joselu

Tom Holland es el encargado de inaugurar la Fan Zone de España en Madrid en el debut español en el MundialImago

La Selección Española ya ha dado inicio a su aventura en el Mundial 2026. Lo ha hecho este mismo lunes 15 de junio en un partido debut contra Cabo Verde que ha comenzado a las 18:00 horas en España, que muestra su apoyo a la 'Roja'. En Madrid se ha instalado una pantalla gigante para ver este primer partido del equipo que dirige Luis de la Fuente, y ha tenido a Tom Holland como invitado estrella, que ha querido halagar el buen hacer de la Selección.

El actor que interpreta a 'Spiderman' ha sido el invitado especial para la previa del partido en la Plaza Colón, donde miles de españoles se han reunido para ver el inicio del camino de la Selección en esta la lucha por la segunda estrella. Holland ha querido reconocer que la 'Roja' es una de las favoritas al título y ha destacado el buen juego del equipo, acompañado por Joselu Mato, ex jugador del Real Madrid y de España, como anfitrión.

Tom Holland, figura de honor en Madrid ante el debut de España en el Mundial

El actor británico ha estado en la Plaza de Colón como parte de la promoción de su nueva película, 'Spiderman Brand New Day', y ha sido el encargado de dar inicio a la 'Fan Zone' para disfrutar del partido de España, a la que ha dedicado muy buenas palabras y ha colocado como una de las principales candidatas para conquistar el título en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá, reconociendo que es "una de las mejores".

Tom Holland alaba el fútbol de la Selección Española y la coloca como candidata en este Mundial

"España juega muy bien al fútbol. Para mí es el fútbol español es la cima del éxito. Además, vuestro juego es muy divertido" ha asegurado ante los miles de seguidores españoles que han acudido a este enclave de la capital para vivir el partido debut en directo a través de pantallas gigantes. Aunque eso sí, ha reconocido que lógicamente apoya a su selección, la de Inglaterra.

"Me encanta el equipo ingles. Thomas Tuchel (el seleccionador) es muy bueno y admiro a muchos de los jugadores" ha explicado Holland, aunque eso sí, ha asegurado que si su país cae eliminado apoyará a España en este Mundial. De hecho, se ha atrevido con un ¡Vamos España! como mensaje de ánimo a la Selección en su debut en el Mundial.

Por lo pronto, Holland se ha llevado una camiseta de la Selección Española de este Mundial con su nombre. La entrega se la ha hecho Joselu Mato, ex delantero de la Selección Española y figura clave en la Eurocopa de 2024.