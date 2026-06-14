El presidente de la Federación de Marruecos reta a Lamine Yamal: "Quiero una final contra España y que vea si eligió bien"

Lamine Yamal se ha convertido en la estrella de la Selección Española y uno de los jugadores clave para pelear por el Mundial, pero el presidente de la Federación de Marruecos quiere demostrarle que se equivocó al no elegirles

Marruecos ha comenzado el Mundial 2026 dejando muy buenas sensaciones. Un empate inicial contra Brasil supo a poco tras el asedio a la portería de Alisson, pero Vinicius lo impidió y rescató un punto para su selección. Por ello, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, está muy convencido de las opciones de su país en este torneo internacional y ya lanza un importante reto a Lamine Yamal, al que le reprocha haber escogido a la Selección Española.

El joven jugador del FC Barcelona se ha convertido en una de las principales estrellas de la Selección Española y en uno de los futbolistas esenciales para Luis de la Fuente para este Mundial. El extremo ya fue importante en la Eurocopa hace dos años, por lo que la experiencia que va ganando en La Liga le convierte en uno de los grandes activos de España. Sin embargo, en Marruecos quieren lanzarle un reto por no haberles escogido para las internacionalidades.

El presidente de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, planta cara a Lamine Yamal por no escogerles

El buen debut de Marruecos en su choque inicial contra Brasil ha hecho que los 'leones del Atlas' cojan mucha confianza en este torneo, intentando repetir su cuarto puesto en la última edición o mejorarlo. De hecho, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa ya sueña con alcanzar la final, y desea que España sea su rival.

No sólo por demostrar que pueden derrotar a una de las principales favoritas para conseguir la estrella, también como un reto a Lamine Yamal, al que quería en su equipo pero que se decantó por España. "Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien" ha asegurado el marroquí antes del debut del equipo de Luis de la Fuente, aún algo molesto por la decisión de Yamal de no jugar con Marruecos.

"Nos reunimos con sus padres, les trasladamos nuestro proyecto a él y a la familia, pero Lamine ya estaba convencido de ir con España" ha añadido Fouzi Lekjaa, asegurando que lógicamente le desea suerte al delantero, pero también quiere demostrarle que su proyecto es sólido y que también puede ser ganador.

Lamine Yamal tiene un reto pendiente con la Selección Española

Ante estas palabras, Lamine tiene una motivación más para este campeonato, intentar llegar a esta final y aceptar el reto de Lekjaa. Evidentemente, estar presente en la final del 19 de julio es el gran objetivo de todos los países que participan en esta competición, que además es la más grande de la historia. Sin embargo, España tiene opciones reales ya que llegan a esta cita como los vigentes campeones de Europa.

Fouzi Lekjaa quiere repetir el resultado de Marruecos contra España en el Mundial de 2022

El enfrentamiento directo entre Marruecos y España en el último Mundial, en 2022, se saldó con la sorprendente victoria del país africano, que eliminó a la Selección en los octavos de final. Un resultado que Lamine Yamal celebró con la camiseta de Marruecos, pero después escogió a la Selección Española para competir en estos torneos internacionales.

Por ello, el presidente de la Federacción marroquí le reta a un cara a cara directo, para demostrar que el equipo que ahora dirige Mohamed Ouahbi tiene opciones de derrotar a una de las grandes candidatas al título.