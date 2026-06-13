La contundente respuesta de Ancelotti sobre España en el Mundial: "No hay un favorito claro"

El técnico de Brasil reconoce que la Selección Española es una de las candidatas, pero que todavía es muy pronto para darla por favorita ya que hay muchos países con opciones de competir por el título

El Mundial 2026 ya ha dado inicio y en los próximos días van a ir debutando los 48 países que conforman esta edición histórica. La Brasil de Carlo Ancelotti lo hará este sábado 13 de junio y el seleccionador ha hablado en rueda de prensa. Unas declaraciones en las que se ha colado la Selección Española, a quiénes muchos postulan como la gran favorita para conquistar el título.

Sin embargo, el seleccionador del Brasil no está tan de acuerdo. No porque no crea que España tiene jugadores como para poder pelear por esta prestigiosa copa, si no que el ex entrenador del Real Madrid considera que hay muchos países candidatos y que es muy pronto para elegir a un caballo ganador. De hecho, ve a Brasil con opciones, pero quiere ser prudente.

Ancelotti no ve a la Selección Española como clara favorita en el Mundial 2026

Brasil siempre es considerada candidata a un Mundial, especialmente porque es la máxima campeona a nivel histórico con cinco estrellas. Sin embargo, para esta edición muchos consideran que la Selección Española es la principal favorita para alzar el título. Algo con lo que Ancelotti discrepa, aunque sin quitarle mérito al equipo que dirige Luis de la Fuente.

"España es una de las favoritas" aseguró cuando le preguntaron si veía a la 'Roja' como la gran aspirante al título, "pero en este momento no hay un equipo claramente favorito para la Copa del Mundo" añadió 'Carletto', que considera que hay muchos países con opciones y que España no es claramente superior, si no 'una más'.

El técnico italiano cree que va a ser un campeonato "muy equilibrado" y que muchos países competirán "hasta el final", por lo que no está de acuerdo con que ya haya un país que destaque en las apuestas de forma notable, como es el caso de España.

Las opciones de Brasil de ser campeona del mundo en esta edición

Aunque no ha querido mojarse nombrando selecciones concretas que él ve como candidatas al título, Ancelotti si ha dejado claro que Brasil es una de ellas. "Tenemos calidad individual, experiencia... Tenemos la confianza absoluta de que podemos competir con todos" explica sobre La Canarinha, que cuenta con jugadores como Vinícius Jr, Raphinha, Neymar, Endrick o Lucas Paquetá para pelear por la sexta estrella. "Es la selección más laureada del mundo" añade Carlo, consciente de que eso siempre les coloca en el centro de todas las miradas.

Ancelotti alaba a Marruecos antes de su enfrentamiento directo en el Mundial

Una copa del mundo se pelea paso a paso, esa es la filosofía de Ancelotti, que va a tener un gran reto en su debut en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá. La Canarinha se medirá a Marruecos en su primer partido, un país que dio la sorpresa en la última edición de esta competición. "Marruecos es uno de los mejores equipos de África" reconoce, una selección "muy organizada y con calidad" y que sabe que les pondrá a prueba en este inicio de torneo.

Por su parte, hará todo lo posible para ir superando retos y acercarse a esa final del 19 de julio. "Siento responsabilidad y honor, y quiero empezar con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito en mi historia" concluye Ancelotti, consciente de que si gana un Mundial completará un palmarés de récord.