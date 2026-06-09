Luis de la Fuente analiza las opciones de España en el Mundial 2026: "Hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros"

El seleccionador español analiza las opciones que tiene la Roja' de ganar la copa del mundo en esta edición, después de que el equipo haya dejado buenas sensaciones tras su victoria contra Perú en el último amistoso antes de debutar en el Mundial 2026

La Selección Española ha hecho los deberes. Después de sembrar algunas dudas al empatar a uno con Irak en el primer amistoso, por fin ha convencido tanto a los aficionados como al resto de países de que realmente es candidata a conquistar la segunda estrella en el Mundial 2026. La 'Roja' ha derrotado por 1-3 a Perú en el último partido de preparación antes de debutar de forma oficial en el máximo torneo a nivel de selecciones.

España iniciará su aventura en esta edición del Mundial, la más grande de la historia, el próximo 15 de junio contra Cabo Verde. Una fecha que hay que marcar en el calendario ya que a partir de este día la Selección comenzará su camino hacia un nuevo título. Además, lo hacen como uno de los principales candidatos, especialmente al llegar a esta cita como vigentes campeones de Europa. Sin embargo, Luis de la Fuente, quiere pedir calma a ante las altas expectativas, a pesar de reconocer que está muy orgulloso del partido contra Perú.

Luis de la Fuente felicita a la Selección Española por la gran victoria contra Perú

El seleccionador riojano sabe que han hecho muy buen partido contra la selección peruana en este último partido de preparación antes del Mundial, a pesar de que tampoco querían ser demasiado intensos para no forzar. "Estamos muy satisfechos. Los jugadores han llegado en buen estado y con buen nivel" ha reconocido en rueda de prensa posterior al partido, pero siempre en busca de la excelencia, que espera encontrar en los próximos días. "Nos queda todavía una semana de preparación, pero estoy muy contento por la actuación del equipo" añade De la Fuente.

Las opciones de la Selección Española de ser campeona del mundo en EEUU, México y Canadá

La notable satisfacción de Luis de la Fuente unido a la buena imagen que ha dejado España en este partido hacen que se eleven las expectativas con la Selección de cara al Mundial, soñando con alcanzar una nueva estrella y colocándolos como uno de los grandes favoritos. "Es un reconocimiento, un mérito que se han ganado con el tiempo estos jugadores" explica el entrenador, que sabe que estar entre los favoritos no es casualidad, es trabajo y buen hacer en los últimos años.

Eso sí, los mundiales son muy largos, especialmente este que tendrá 104 partidos, por lo que aún es pronto para hacer cábalas. "Sin embargo, no garantiza nada. Tenemos confianza en el modelo que seguimos, pero somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros" analiza Luis de la Fuente, que sin querer mojarse sobre otras candidatas reconoce que hay varios países muy capaces. Y es cierto que selecciones como la de Francia, Brasil, Portugal o Argentina tienen también muy buenas convocatorias.

España contará con Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial 2026

España no sólo ha conseguido una gran victoria, también ha "sobrevivido" a estos amistosos sin lesiones. Así lo ha querido confirmar el seleccionador español, especialmente tras un susto con Oyarzabal tras un pisotón. "Todos, los que están aquí en México y los de Chattanooga, estarán disponibles para el primer partido del Mundial" confirma De la Fuente, haciendo referencia a Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que a pesar de no haber estado disponibles para este choque contra Perú.