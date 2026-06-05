España no pasa del empate ante Irak en su estreno previo al Mundial 2026

Una Selección Española con muchas rotaciones deja dudas al no ser capaz de ganar a un país que se ha clasificado para la competición internacional más de 40 años después, firmando un empate 1-1 contra Irak en Riazor

Este jueves ha sido el estreno de la Selección Española justo antes del Mundial 2026, con el primero de los dos partidos amistosos que tienen previstos como preparatorios para la competición internacional. Sin embargo, a pesar de que sean partidos en los que no hay mucho en juego, el estreno de la convocatoria de Luis de la Fuente ha dejado dudas, con un inesperado empate contra Irak.

Agridulce por no decir decepcionante. El seleccionador ya avisó que no iba a poner en juego a sus piezas clave para el torneo internacional, con jugadores estrella como Lamine Yamal que llegaban a esta cita con una lesión muy reciente. Pero aún así, este empate a uno en Riazor, por muchos cambios que haya, ha sabido a poco teniendo en cuenta que son los vigentes campeones de Europa.

Inesperado empate entre España e Irak en el estreno de la 'Roja' en los amistosos preparatorios para el Mundial

Ferrán Torres ha sido el líder de España

La Selección Española comenzó este encuentro con muchas ganas y mucha presión, asediando la portería que defiende Ahmed Basil, y atreviéndose a tirar a puerta desde el minuto tres. La 'Roja' empezó dominando y teniendo la posesión absoluta del balón, y en tan sólo 16 minutos ya estaba por delante en el marcador. Ha sido Ferrán Torres, que hoy llevaba el brazalete de capitán, el encargado de firmar el primer y único gol de España.

El delantero valenciano ha realizado una carrera por el campo de Irak, gracias a un gran pase de Borja Iglesias, y ha avanzado hasta realizar un disparo que ha dejado descolocado al portero iraquí, que podía haber hecho más.

Doski sorprende a Joan García y pone el empate para Irak

Sin embargo, la alegría española, que tenía en mente una goleada contra un país a priori más débil, sólo ha durado 10 minutos. En el minuto 27, España se relajó e Irak hizo una jugada rápida con un balón largo que llegó a los pies de Doski, quién se atrevió a hacer un lanzamiento arriesgado al ver expuesto a Joan García, que estaba mal colocado. Así llegó el tanto del equipo de Graham Arnold, poniendo el empate en el marcador, que ya no varió.

Estreno agridulce de España antes del Mundial 2026

30.421 espectadores han acudido a Riazor para apoyar a la Selección Española en estos primeros partidos preparatorios con la intención de trasladar toda la fuerza a la plantilla, en quiénes hay confianza de más y de sobra para conquistar la segunda estrella. Sin embargo, aunque conscientes de los cambios en el once inicial, se esperaba más de España.

De hecho, Luis de la Fuente recalca en sus declaraciones post partido que ellos no entienden de amistosos, algo que contradice el resultado final de este choque. Aún así, el técnico español se reafirma en que "queda mucho, mucha preparación" de cara a las grandes citas del Mundial, con el debut de España el día 15 de junio contra Cabo Verde.

Luis de la Fuente hace debutar a todos los jugadores de refuerzo

Marc Bernal y Gonzalo García debutan con la Selección Española

Este partido ha contado con varios jugadores que no están convocados para ir al Mundial. Son los refuerzos que el seleccionador ha llevado a la concentración para ayudar a la preparación de los 26 elegidos para competir con España. Sin embargo, cuando España ponga rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, ellos regresarán a sus casas para ser unos aficionados más.

A pesar de ello, Luis de la Fuente les ha querido dar reconocimiento y les ha hecho debutar a todos, siendo los nombres de Marc Bernal y Gonzalo García los más destacados, centrocampista del FC Barcelona y delantero del Real Madrid respectivamente. Además, también se han estrenado con la Selección Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Sergio Gómez, Jon Martin y Javi Guerra.