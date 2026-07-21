España campeona del Mundial 2026: el 14-1 que explica una Selección irrepetible

Rodri gobernó el torneo, Unai Simón blindó la portería y el banquillo decidió las eliminatorias de una campeona invicta: ocho partidos, 14 goles y solo uno recibido

España no solo levantó su segunda Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente completó una campaña histórica: ocho partidos sin perder, siete victorias consecutivas, 14 goles marcados, uno recibido y siete porterías a cero.

El empate ante Cabo Verde quedó como una rareza dentro de un recorrido que terminó con Ferran Torres marcando ante Argentina el gol de la segunda estrella. Las cifras oficiales de la FIFA y la RFEF, junto con los registros avanzados de Opta, permiten dimensionar un dominio que ha quedado guardado con forma de estrella en la historia del fútbol español.

España convirtió las dudas ante Cabo Verde en siete victorias consecutivas

El Mundial comenzó con un 0-0 que disparó la impaciencia, y terminó con el gol más importante de la carrera de Ferran Torres. Entre ambos momentos, España derrotó a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina.

Fueron siete triunfos consecutivos después del único empate. La Roja cerró la fase de grupos sin encajar, superó cuatro eliminatorias con un balance de ocho goles a favor y uno en contra y volvió a mantener su portería a cero durante los 120 minutos de la final. Nunca estuvo por detrás en el marcador.

La percepción desde dentro tampoco coincidía con el pesimismo exterior. Josep de Tena, periodista y creador de contenido acreditado durante el torneo, observó al grupo en entrenamientos, desplazamientos y momentos previos a los partidos. Tras el empate inicial reclamaba perspectiva: “Hacía falta calma y tranquilidad. España ha ido de menos a más”.

El tiempo terminó validando aquella lectura. España disputó los ocho encuentros posibles del nuevo formato de 48 participantes, ganó siete y cerró su recorrido con un 14-1 que resume la diferencia entre competir por el título y controlar casi todos los escenarios del torneo.

El 14-1 de España fue ataque, defensa y control territorial

Los datos oficiales acreditan 14 goles a favor, la mayor producción española en una edición mundialista. La cifra mejora los 12 de México 1986 y supera los ocho tantos con los que el equipo de Vicente del Bosque conquistó Sudáfrica 2010.

El contexto obliga a recordar que el formato de 2026 añadió un partido al recorrido del campeón. Aun así, la comparación proporcional también favorece al nuevo equipo: España pasó de 1,14 goles por encuentro en 2010 a 1,75 en 2026.

La anomalía más importante apareció en su propia portería. España recibió un solo tanto en 750 minutos, el de Bélgica en cuartos de final. Según los registros históricos recogidos por FIFA, ningún campeón había terminado anteriormente una Copa del Mundo con una cifra tan baja de goles encajados; Francia 1998, Italia 2006 y España 2010 habían compartido el mínimo anterior con dos.

Las métricas avanzadas refuerzan esa lectura. Opta calculó apenas 2,37 goles esperados concedidos y cinco grandes ocasiones permitidas durante todo el campeonato. Son 0,28 xG por cada 90 minutos y poco más de una ocasión clara cada dos partidos.

El dato cambia la interpretación del título. España no sobrevivió gracias a intervenciones constantes de su portero ni construyó su seguridad dentro del área. Defendió mediante la posesión, la presión tras pérdida y la capacidad para mantener al rival lejos de Unai Simón.

Rodri ganó el Balón de Oro desde el pase, la recuperación y la pausa

Rodri terminó el Mundial sin goles ni asistencias, pero fue elegido mejor jugador. Su candidatura se construyó sobre acciones menos visibles: decidir el ritmo, corregir pérdidas, atraer presiones y evitar que los encuentros se convirtieran en intercambios de ataques.

La FIFA le atribuye 790 pases completados, récord en una sola edición del Mundial. Superó los 638 que él mismo había firmado en Catar 2022 y los 599 de Xavi Hernández durante el título de 2010. Su precisión alcanzó el 93,2 %.

Los registros de Opta añaden otra capa. Rodri completó 204 de sus 222 entregas en el último tercio, un 91,9 %, y encabezó el torneo con 26 entradas. Su volumen no procedía únicamente de circular en zonas sin riesgo: también rompía líneas y recuperaba cuando España perdía el balón.

La final fue su obra más representativa. Completó 101 de 106 pases, con un 95,3 % de acierto, ante una Argentina que necesitaba robar y correr para activar a Lionel Messi. España le negó ese escenario porque su capitán administró cada posesión como una forma de ataque y de protección.

Unai Simón y Pau Cubarsí sostuvieron la defensa más impermeable

Unai Simón jugó los ocho partidos, acumuló 750 minutos y dejó siete porterías a cero. Solo De Ketelaere consiguió superarlo durante el torneo, un rendimiento que le permitió recibir el Guante de Oro.

El guardameta alcanzó además 650 minutos consecutivos sin encajar en Mundiales, por delante de las rachas atribuidas a Walter Zenga e Iker Casillas. El récord necesita un matiz importante: no pertenece íntegramente a la edición de 2026.

La secuencia comenzó después del gol de Ao Tanaka en Catar 2022, incluyó el partido de octavos contra Marruecos y continuó durante los primeros encuentros del nuevo campeonato. En 2026, el dato limpio y completamente comparable es igualmente extraordinario: siete porterías a cero y un solo gol recibido.

Por delante apareció Pau Cubarsí. El central disputó los 750 minutos, completó 668 pases y recibió el premio al Mejor Jugador Joven. Compartió con Marc Cucurella el máximo de minutos entre los jugadores españoles de campo.

Oyarzabal igualó a Villa y Butragueño mientras lideraba la presión

Mikel Oyarzabal fue el máximo goleador español con cinco tantos. Firmó un doblete ante Arabia Saudí, volvió a marcar dos veces frente a Austria y abrió de penalti la semifinal contra Francia.

Con esos cinco goles igualó la mejor cifra española en una edición mundialista, compartida con Emilio Butragueño en 1986 y David Villa en 2010.

El delantero necesitó 606 minutos para alcanzar esa cifra y terminó 1,35 goles por encima de sus 3,65 xG. Colocó entre los tres palos 12 de sus 21 remates, pero su influencia no se redujo a la definición.

Opta le atribuye 58 pérdidas rivales forzadas bajo presión, el mejor registro del campeonato. Oyarzabal fue el primer defensor de España: orientaba la salida contraria, cerraba las líneas interiores y permitía que Rodri, Pedri, Fabián o Baena recuperaran más cerca del área rival.

Lamine Yamal desequilibró sin necesitar grandes cifras de gol

Lamine Yamal cerró su primer Mundial con un gol y cero asistencias. Son números discretos para un futbolista sometido a comparaciones permanentes con los grandes atacantes del planeta, pero insuficientes para medir lo que provocó.

La FIFA le acredita 35 regates exitosos, el mayor total de la edición. La cifra no constituye el récord histórico absoluto de un Mundial, Diego Maradona completó 53 en 1986, pero sí refleja cómo España utilizó su capacidad para atraer ayudas, fijar dos defensores y liberar el costado contrario.

Josep de Tena anticipó esa lectura antes de la semifinal: “Si lo quitáramos del once, veríamos claramente la diferencia que marca. Está siendo decisivo de otra manera”. El pase previo, la acumulación de rivales en su banda y los espacios generados para sus compañeros no siempre terminaban registrados como gol o asistencia.

Lamine ganó la Copa con 19 años y seis días, convirtiéndose en el cuarto campeón más joven, únicamente por detrás de Pelé, Ronaldo Nazário y Giuseppe Bergomi.

Diego Segura, psicólogo deportivo y exfutbolista, destacaba antes del desenlace la personalidad con la que estaba gestionando una exposición extraordinaria: “Confía mucho en sí mismo, tiene las ideas muy claras, confía en su rendimiento y, de momento, lo está gestionando bastante bien”.

Merino, Nico Williams y Ferran convirtieron el banquillo de España en un arma

La Selección no conquistó el Mundial únicamente con su once inicial. Tres de sus momentos decisivos llegaron desde el banquillo y demostraron que Luis de la Fuente había conseguido mantener conectados a quienes disponían de menos minutos.

Mikel Merino disputó 200 minutos, fue titular una sola vez y marcó dos goles. Apareció en el 90+1 para eliminar a Portugal y en el 88 para resolver los cuartos contra Bélgica. Su promedio fue de 0,90 tantos por cada 90 minutos.

Josep de Tena describió antes de la semifinal el efecto psicológico de su entrada: “Si el partido llega al minuto 70 con 0-0 y entra Mikel Merino, creo que hasta los franceses pensarán: ‘Cuidado’. Ya genera miedo por lo que ha hecho”.

La final completó la reivindicación del banquillo. Nico Williams apareció para fabricar la jugada del gol ante Argentina y Ferran Torres marcó en el minuto 106, solo 37 segundos después del inicio de la segunda parte de la prórroga.

El delantero del FC Barcelona se convirtió en el segundo suplente que anota el gol ganador de una final mundialista, después de Mario Götze en 2014. Disputó 289 minutos y únicamente marcó una vez, pero reservó su tanto para decidir el título.

Ferran Torres gestionó las críticas hasta convertirse en el héroe de España

La trayectoria de Ferran durante el campeonato aporta la principal dimensión humana del campeón. Fue señalado después del empate contra Cabo Verde y terminó ocupando el lugar que Andrés Iniesta había reservado en la memoria colectiva del fútbol español.

Diego Segura explicaba entonces que el aislamiento completo resulta prácticamente imposible: “Afecta mucho. Aunque ellos quieran aislarse, les llega, porque hoy en día, con las redes sociales, la información vuela”.

El trabajo mental no consiste en fingir que esa presión no existe. “Lo importante no es trabajar con el futbolista para que no se entere de nada, sino para que, aun sabiendo que lo va a ver, sepa gestionarlo”, añadió el psicólogo deportivo al analizar el caso concreto de Ferran.

El delantero no borró las críticas ni evitó conocerlas. Consiguió competir sin que controlaran su rendimiento. Un mes después del partido que provocó las primeras críticas, convirtió sus minutos en la final en la segunda estrella.

Luis de la Fuente construyó con España una familia preparada para competir

Los récords estadísticos no explican por sí solos cómo una plantilla supera más de un mes de hoteles, vuelos, rutinas, suplencias y presión. La gestión mental y la convivencia también formaron parte del rendimiento.

“Cuanto más frescos mentalmente estén, mejor funciona el juego”, resumía Diego Segura al abordar el desgaste acumulado después de una temporada de clubes y durante una concentración tan prolongada.

De Tena pudo observar el funcionamiento del grupo desde cerca: “Vi un grupo que me encanta. Es lo que dice Luis de la Fuente: son una familia. Me gusta mucho cómo combinan el cachondeo y el buen ambiente con la concentración absoluta cuando llega el partido”.

Esa sensación se transformó en ventaja deportiva. Pedri aceptó perder la titularidad, Fabián entró y salió del once, Merino asumió el papel de revulsivo, Nico esperó su momento y Ferran terminó decidiendo la Copa.

De la Fuente conquistó el Mundial en su encuentro número 50 al frente de la absoluta. Con 65 años y 29 días, es el entrenador de mayor edad que ha levantado el trofeo, por delante de Vicente del Bosque, campeón en 2010 con 59.

Su recorrido federativo ayuda a entender el éxito: Europeo sub-19, Europeo sub-21, plata olímpica, Nations League 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026. La segunda estrella no fue una aparición aislada, sino la culminación de un trabajo construido desde las categorías inferiores.

La España del 2026 mejoró casi todas las cifras del campeón de 2010

Las dos estrellas llegaron mediante un 1-0 en la prórroga, pero los caminos estadísticos fueron diferentes. España disputó siete encuentros en 2010, marcó ocho goles, recibió dos y dejó cinco porterías a cero.

El campeón de 2026 jugó un partido más por el cambio de formato, elevó su producción hasta los 14 tantos y redujo a uno los goles recibidos. También pasó de cinco a siete porterías a cero y de una diferencia de +6 a otra de +13.

Incluso ajustando la comparación por partido, el nuevo equipo sale reforzado: 1,75 goles marcados frente a 1,14; 0,125 encajados frente a 0,29; y un 87,5 % de porterías a cero frente al 71,4 %.

En Johannesburgo, Iniesta marcó en el minuto 116. En Nueva Jersey, Ferran lo hizo diez minutos antes. Casillas levantó la Copa como capitán y Guante de Oro; Rodri lo hizo como capitán y Balón de Oro.

La España de 2026 no necesitó romper con la idea que condujo al primer título. La actualizó: mantuvo el control del balón, aumentó su capacidad goleadora y redujo todavía más las oportunidades concedidas.

Rodri, Unai Simón y Cubarsí acapararon los premios del Mundial

España conquistó tres de los cuatro principales premios individuales. Rodri recibió el Balón de Oro, Unai Simón el Guante de Oro y Pau Cubarsí fue elegido Mejor Jugador Joven. Solo la Bota de Oro, entregada a Kylian Mbappé por sus diez goles, quedó fuera de la selección campeona.

El título también amplió a 38 encuentros la racha invicta de España, formada por 29 victorias y nueve empates desde marzo de 2024. Según los registros de la FIFA, la selección superó la anterior marca absoluta de 37 partidos atribuida a Italia.

La victoria completó además la secuencia Nations League 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026. De la Fuente pasó de ser cuestionado en sus primeros meses a encadenar los tres grandes títulos disputados con la absoluta.

El repaso histórico del torneo permite añadir otros dos hitos. España se convirtió en la primera selección masculina que suma dos Mundiales celebrados íntegramente en el siglo XXI y en la primera federación que posee simultáneamente los títulos mundiales absolutos femenino y masculino.

El 14-1 pertenece a una Selección española sin un único héroe

Oyarzabal fue el goleador. Rodri gobernó el juego. Unai cerró la portería. Cubarsí dirigió la defensa con 19 años. Lamine desequilibró desde la derecha. Merino resolvió dos eliminatorias y Ferran apareció para decidir la final.

España terminó con siete goleadores distintos, además de un tanto en propia puerta. Tres de sus goles decisivos llegaron a partir del minuto 88 y varios de los protagonistas de esas acciones habían comenzado los partidos en el banquillo.

El 14-1 es la cifra que mejor explica el Mundial, pero no es únicamente una suma de goles. Refleja una Selección que nunca tuvo que remontar, que permitió cinco grandes ocasiones en ocho encuentros y que encontró respuestas diferentes según lo exigía cada eliminatoria.

La segunda estrella no perteneció a un once fijo ni a una única generación. La conquistaron dos adolescentes, un capitán en la plenitud de su carrera, suplentes decisivos y el entrenador más veterano que ha levantado una Copa del Mundo.