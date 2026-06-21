España 4 - 0 Arabia Saudí: La Selección Española golea, se coloca líder y encarrila su pase a dieciseisavos

El país que dirige Luis de la Fuente vuelve a mostrarse como un equipo sólido y contundente tras golear por 4-0 a Arabia Saudí, colocándose como primeros de grupo tras la segunda jornada del Mundial 2026

La Selección Española no podía permitirse otro fallo en este partido decisivo para la fase de grupos y los jugadores lo entendieron a la perfección, saliendo con la máxima agresividad y precisión contra Arabia Saudí para firmar una goleada que les coloque como primeros de grupo tras la segunda jornada. 'La Roja' ha despejado todas las dudas surgidas tras un tropiezo en su debut contra Cabo Verde y ha goleado al país asiático con un resultado final de 4-0.

España logra colocarse como la primera de grupo, a la espera de lo que ocurra en el partido entre Uruguay contra Cabo Verde, pero rompe el empate del Grupo H y coge ventaja de cara a la tercera y última jornada, en la que se enfrentarán a la 'celeste' para decidir los pases y el orden definitivo del cuadro para los dieciseisavos. Eso sí, la Selección Española se reivindica como una de las principales favoritas.

España domina y golea contra Arabia Saudí para meter miedo en el Mundial

Lamine Yamal y Oyarzabal marcan el camino de España con 3 goles en 25 minutos

La primera parte ha sido un auténtico asedio de España contra Arabia Saudí, que le complicó el debut a Uruguay pero que prácticamente no se presentó en este primer tiempo contra 'la Roja'. Principalmente porque el equipo que dirige Luis de la Fuente, que ya se llevó un susto en su debut en esta edición, estuvo trabajando sus debilidades y salió al partido muy enchufado, creando peligro desde el minuto uno, y varias ocasiones nada más escuchar el pitido inicial.

Tanto es así que a los 10 minutos llegó el primer gol de España. Fue Lamine Yamal el que, en su estreno como titular y tras sufrir una lesión en los últimos meses, puso el gol que adelantó a 'la Roja' en el marcador, después de un gran pase de Oyarzabal. Un jugador que también quisó ser protagonista y firmó un doblete en tres minutos, sumando tres tantos en tan sólo 24 minutos.

En los últimos minutos de la primera parte los españoles bajaron la intensidad y Arabia Saudí pudo tener el balón e incluso intentar algún disparo, pero sin acierto ni precisión. Así llegó la segunda parte, en la que la Selección salió con fuerza para seguir buscando goles, y con la entrada de jugadores frescos como Ferrán Torres y Yeremi Pino.

No tardó España en volver a anotar en la portería de Al-Owais, con otro tanto en el minuto 49 tras un disparo de Marc Cucurella, pero que cuenta como gol en propia de Hassan Tambakti después de darle de rebote. Después, se sucedieron las ocasiones, e incluso Ferrán Torres marcó un gol en el descuento, pero fue anulado por fuera de juego. Aún así, sensaciones muy positivas para el equipo de Luis de la Fuente.

La Selección Española se acerca a los dieciseisavos y presenta su candidatura para el Mundial 2026

Gracias a esta contundente victoria, España rompe el cuádruple empate a puntos y se coloca como primera de grupos, a la espera de lo que ocurra en el enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde. Además, al sumar cuatro goles, coge bastante ventaja para protegerse de un empate, que se decidirá por la diferencia de goles.

Clasificación del Grupo H tras la victoria de España contra Arabia Saudí