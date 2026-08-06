Rafa Jódar sólo entiende de machadas

Menos de dos días después de perder la final de Washington, remonta un partido dificilísimo ante Corentin Moutet en el Master 1.00 de Canadá

Rafa Jódar no parece tener techo. Menos de 48 horas después de sufrir ante Fritz en la final de Washington, el tenista madrileño se mete más de dos horas de partido ante Corentin Moutet, logra su tercera remontada (4-6, 6-1 y 6-3) en los cuatro últimos partidos y alcanza la tercera ronda del Master 1.000 de Montreal.

Allí le espera un Lorenzo Musetti al que ya se enfrentó el pasado viernes con triunfo para el español y que, al menos esta vez, estará más descansado después de haber doblegado en dos sets al colombiano Mejía.

Jódar tuvo que remontart, adaptarse a un juego que no convenía y superar sus problems con el saque -cometió 6 dobles faltas- para ganar a un Corentin Moutet que, por momentos, lo volvió loco con sus cortados.

Hasta el inicio del segundo set estuvo a merced de su rival. No sólo no contó con ninguna opción al resto, sino que el partido parecía quedar encarrilado cuando Moutet ganó también el primer juego de la segunda manga con saque del español.

Jódar renace en el segundo set

Jódar apretó los dientes, fue más paciente y agresivo y acabó igualando el set. A partir de ahí vivió sus mejores momentos y se llevó los cinco juegos siguientes para forzar la tercera manga.

Esta comenzó muy igualada, con punto de 'break 'ara el francés en el segundo juego y rotura de Jódar en el tercero. El francés lograría neutralizar la desventaja y ponerse 3-2. Sería lo último que haría. A esas alturas, Rafa Jódar ya sabía como las gastaba su rival y dominaba en la pista.

Así llegó una nueva rotura en el séptimo juego, la sufrida consolidación en el octavo y el triunfo al resto del madrileño, que sigue haciendo historia y que sólo ha perdido en todo el año un debut en un torneo, en Indian Wells.

Zverev, eliminado por sorpresa y Alcaraz sigue segundo

Casi al mismo tiempo saltaba la sorpresa, que le permitirá a Carlos Alcaraz seguir como número dos una semana más. Alex Zverev, campeón de Roland Garros y gran favorito en este torneo, caía derrotado ante el neerlandés Tallor Griekspoor por 6-7, 6-2 y 6-4.

Fue la gran sorpresa de una jornada en la que se retiró el segundo favorito sin debutar, el local Felix Auger-Aliassime y que se unió a las ausencias de Sinner, Alcaraz y Djokovic.

Sí ganaron los favoritos Casper Ruud, Ben Shelton, Arthur Fils, el mencionado Lorenzo Musetti o un Joao Fonseca que pudo con Stefanos Tsitsipas en el duelo más interesante de la jornada.