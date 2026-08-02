Carlos Alcaraz supera a Zverev y Jódar apunta a Musetti

El tenista murciano, pese a no jugar el Master 1.000 canadiense que hoy comienza, recupera de forma provisional el segundo puesto del ránking mundial

Cuando aún debe disputarse, esta noche, la final del ATP 500 de Washington entre Rafa Jódar y Taylor Fritz, esta tarde arranca en Montreal el sexto Master 1.000 de la temporada, que no contará con la presencia de tres de los cinco mejores tenistas del ránking, tras la negativa de Sinner y Djokovic y el retraso en la recuperación de Carlos Alcaraz.

Ante esto, Alexander Zverev parte como número uno y el local Felix Auger-Aliassime, segundo favorito, tiene ante sí la gran oportunidad de coronarse en casa, algo que nunca ha logrado. Ben Shelton, tercer cabeza de serie, defiende el título logrado el pasado año ante Karen Khachanov.

Lo curioso es que, pese a que renunció a jugar y retrasó su reaparición en Cincinnati, Carlos Alcaraz ha recuperado, al menos momentáneamente, el puesto número dos del ránking mundial. El español tampoco disputó el torneo en 2025 y Zverev alcanzó las semifinales en la pasada edición, donde pedió con Khachanov, por lo que defiende 400 puntos de salida. Eso hace que Alcaraz, ahora mismo, le supere en 80 puntos en el ránking ATP, aunque con un par de victorias del alemán, éste recuperaría la segunda posición y casi se aseguraría llegar así al US Open, ya que el español defiende más puntos en el próximo torneo.

Mientras Alcaraz sigue aumentando en Murcia la intensidad de sus golpeos, la competición comienza esta tarde en Montreal con los partidos de los españoles Jaume Munar ante el australiano Hijikata y Martín Landaluce con el colombiano Nicolás Mejía, quien se estrena así en el cuadro final de un Master 1.000 tras haberlo hecho hace un mes en un Grand Slam (Wimbledon).

Landaluce espera resurgir y Rafa Jódar aguarda rival

Landaluce sólo ha ganado un partido desde Roland Garros y espera recuperar su regularidad con el regreso a suelo norteamericano, el lugar donde dio en abril un golpe sobre la mesa en el Miami Open.

Rafa Jódar, que no jugaría hasta el miércoles, está exento de la primera ronda y debuta en la segunda ante el ganador del partido entre el húngaro Fucsovics y el francés Corentin Moutet. De ganar, podría cruzarse en tercera ronda con Lorenzo Musetti y repetir el duelo que se ha vivido en cuartos de final de Washington. Musetti se las verá con el ganador del duelo que hoy mantienen Landaluce y Mejía.

En cuanto a los otros tenistas españoles participantes en el este Master 1.000 canadiense, mañana debutan Dani Mérida ante el 'wild card' local Liam Draxl, 211 del mundo; y Pablo carreño, que se las ve con el francés Valentin Royer. El malagueño Alejandro Davidovich, que habría partido como cabeza de serie, renunció a este torneo y empezará su gira americana en Cincinnati, como Sinner, Djokovic y Alcaraz.