Lo de Rafa Jódar ya no tiene nombre

El madrileño ha conseguido clasificarse para la final del Abierto de Washington, de categoría 500, y lo ha hecho con una nueva épica marca de la casa

Otra más y ya van unas cuantas en su primer año en el circuito ATP. Rafa Jódar va camino de dejar a Rafa Nadal en pañales. Sí, parece una exageración, pero el madrileño tiene una capacidad de remontada inusual para su edad y para su inexperiencia con los mayores.

Tenía dudas de cuando dar el salto y hacerse profesional, pues lo ha hecho en el momento oportuno, porque en su primer curso ya tiene el sobresaliente y ahora luchará por la matrícula de honor, que la conseguirá directamente si consigue alzar el Abierto de Washington, donde se ha ganado un billete para la final tras protagonizar otra nueva épica ante Alejandro Tabilo.

Ha sido esta pasada madrugada, donde el tenista madrileño ha remontado un set en contra ante el chileno. Jódar se deshizo de Tabilo por 6(6)-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 24 minutos de y ahora buscará este domingo su segundo título como profesional, el primero de categoría 500, frente al estadounidense Taylor Fritz.

Pase lo que pase el domingo, Jódar se asegura salir de Washington como nuevo número 15 del mundo. La de Washington, que abre la gira norteamericana de pista dura, será la segunda final del madrileño en su año debut, después de haber conquistado Marrakech (un 250) ante el argentino Marco Trungelliti.

Para Fritz, será la cuarta del año. El californiano ha perdido las tres anteriores en Dallas, Stuttgart y Halle. Existe un precedente entre Jódar y Fritz. Fue en la segunda ronda del 250 de Delray Beach, uno de los primeros torneos de Jódar como profesional. Entonces, Fritz derrotó al español por 7-6(4) y 6-4.

La enésima remontada de Jódar

El rival que se encontró Tabilo en Washington poco tenía que ver con el que enfrentó cinco meses atrás en Indian Wells. Entonces, Jódar acababa de debutar en el circuito y ocupaba el puesto 114 del mundo. El chileno le arrolló por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.

Este sábado, Jódar estrenaba su flamante condición de 'Top 20'. De hecho, el madrileño jugó el partido como virtual número 19 del mundo, precisamente la mejor clasificación que ha alcanzado Tabilo en su carrera.

Los dos exhibieron una férrea defensa de su saque. Hasta el 5-5, ninguno había tenido que defender una bola de 'break'. Jódar salvó entonces, en un momento muy delicado, la única del set, que se fue inevitablemente al desempate.

Jódar fue a remolque en ese 'tie-break' desde que perdió el primer punto al saque, una derecha que se fue larga tras un largo peloteo. El español recuperó esa y otra desventaja, cuando una volea se le quedó corta en una subida a la red. Pero con 6-6, Tabilo firmó su tercer 'mini break' del desempate y cerró el set al saque.

Jódar pasó a la ofensiva en el segundo. Forzó una bola de 'break' tras otras, hasta que a la cuarta, con 3-3 en el marcador, logró romper por primera vez al chileno, el primer 'break' de la noche en Washington. El español consolidó la ventaja y solo tuvo que mantener el saque para llevar el partido al definitivo tercer set.

Jódar abrió ese tercer set con otro 'break' tras ponerse 0-40. El madrileño se hizo grande, al tiempo que Tabilo se le empezaba a hacer largo el partido. El chileno no pudo amenazar el servicio de Jódar, que cabalgó toda la manga hacia la final.

El tenis español se regenera solo

Ahora que el tenis español está echando en falta la figura de Carlos Alcaraz, quien lleva tres meses lesionado, coge Rafa Jódar, con 19 años, y toma la batuta para intentar colarse en el top-10.

Aunque el más grande de la historia sigue siendo Rafa Nadal, la retirada del manacorí no supuso ningún drama para el tenis español, ya que Carlos Alcaraz había recogido su testigo y lo había defendido con creces por aquel entonces.

Ahora, Rafa Jódar está demostrando que el tenis español se regenera solo. En solo seis meses en la ATP se ha merendado a todos los que tenía por delante, ha tuteado al mismísimo Jannik Sinner en Madrid y, ahora, está a punto de hacer historia en su primera gira de pisa dura.

"Afronto los partidos sabiendo que son muy largos"

Tras el partido, el español dijo que afronta todos los partidos consciente de que pueden cambiar en cualquier momento: "Yo sé que si se pierde el primer set todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos y así voy a afrontar todos los partidos".

"Sabiendo que los partidos son muy largos, que hay muchas subidas y bajadas y que pueden cambiar en cualquier momento. Hay que afrontar los partidos así", añadió. Jódar reconoció que Tabilo jugó mejor el 'tie-break' después de un primer set "muy igualado" en el que no ha habido ningún 'break'.

"Aún así no me he desanimado, he seguido jugando como estaba jugando el primer set, he aprovechado las oportunidades que he tenido para romperlo y eso me ha permitido estar un poco mas tranquilo, sacar mejor y con mas ritmo", explicó.

Jódar disputará la final de este domingo ante el estadounidense Taylor Fritz, contra el que ya se enfrentó, con derrota, a principios de año en el torneo de Delray Beach: "Es bueno que hayas jugado contra estos jugadores porque más o menos sabes como juegan, el ritmo de bola, como sacan, pero cada partido es un mundo".

La de Washington será la segunda final de Jódar como profesional, después de haber conquistado Marrakech. La fórmula para intentar ganarla será la misma: "Intentar hacer mi juego, divertirme y pasarlo bien en la pista".