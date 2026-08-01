Rafa Jódar, tras hacer historia en Washington: "No puedo pensar en eso todo el rato, no es bueno"

El madrileño sigue haciendo historia en su primer año en el circuito y ya está a un paso de otra final, esta de mucho más prestigio

Rafa Jódar reconoció tras su clasificación este viernes para las semifinales del Abierto de Washington y asegurarse un puesto en el 'Top 20' de la ATP, que todo está sucediendo tan deprisa que "todavía hay torneos que ni conozco".

"Tengo que aprender muchas cosas en el circuito, todavía hay torneos que ni conozco ni he descubierto", ha subrayado el madrileño en una entrevista a la agencia EFE tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti, número 15 del mundo, en cuartos de final.

"Están viniendo todas las cosas muy rápido, pero es mi primer año y queda mucha progresión. Tengo que aprender mucho todavía", insistió el joven tenista español, de solo 19 años.

Las semifinales en Washington serán las terceras del año después de Marrakech (campeón) y Barcelona y sus primeras en pista dura.

"Creo que todos estos torneos, todos estos partidos, me ayudan para mejorar. Cuando las cosas no se dan tan bien también son una lección para el futuro", reflexionó el tenista, que restó importancia al hecho de entrar por primera vez al 'Top 20'.

"Estoy contento, pero estoy enfocado en el torneo, en el partido de mañana. El ranking es un poco secundario. No hay que estar pensando todo el rato en el ranking, tampoco es bueno", añadió.

Jodar tuvo que remontar un set inicial para imponerse a Musetti por 1-6, 6-1 y 6-4 en casi dos horas de partido.

"El primer set no lo he jugado del todo bien. Lorenzo ha jugado mejor que yo y se merecía ganar ese set. En el segundo he empezado con otra mentalidad, sabiendo lo que tenía que hacer. He hecho 'break' muy pronto, lo que me ha ayudado a llevarlo mejor", explicó Jódar.

El rival de Rafa Jódar en semifinales también remontó

Rafa Jódar ya tiene rival en semifinales. Será el chileno Alejandro Tabilo, quien se impuso al estadounidense Ben Shelton tras levantar un set en contra y se enfrentará el sábado al español Rafa Jódar en las semifinales del Abierto de Washington.

Tabilo, número 30 del mundo, derrotó a Shelton (n.8), favorito de la afición local, por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos. Antes de Shelton, el chileno se deshizo del neerlandés Tallon Griekspoor en primera ronda y del francés Terence Atmane en segunda.

Tabilo salió algo frío a la pista de Washington: solo colocó el 39 % de sus primeros saques, con 12 errores no forzados y, aunque logró un 'break', también encajó dos roturas en las dos oportunidades que enfrentó. Shelton se llevó ese primer ser por 6-4.

Elevó al 72 % su porcentaje de primeros saques colocados y le dio la vuelta a su ratio de golpes ganadores (12) y errores (8). Salvó las cuatro pelotas de 'break' que enfrentó.

Además, convirtió la única que tuvo en todo el set, en el último juego, llevándose la manga por 7-5 y evitando el desempate.Shelton y Tabilo se intercambiaron 'breaks' en el quinto y sexto juego del tercer set y, cuando todo parecía abocado al 'tie-break', el chileno encontró una oportunidad al resto, con una bola de partido que no desaprovechó.

Y las curiosidades del destino, el chileno ha alcanzado también su tercera semifinal del año después de Río de Janeiro (finalista) y Bastad.

Existe un precedente entre Jódar y Tabilo. Fue en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, donde el chileno pasó por encima del español por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.

Cabe recordar que el ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati.