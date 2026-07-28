Rafa Jódar se toma su primera revancha en Washington

El tenista madrileño ya ha comenzado su gira sobre pista dura y lo ha hecho con victoria sobre el francés Arthur Fils, quien le eliminó del Conde de Godó en Barcelona

El español Rafael Jódar derrotó este martes al francés Arthur Fils en su estreno en el Abierto de Washington (Estados Unidos) y se vengó de la derrota sufrida en las semifinales del Torneo Conde de Godó en Barcelona.

El madrileño, 24 del ranking ATP, se impuso a Fils (n.22) por 7-6(5) y 6-3 en 1 hora y 52 minutos. En segunda ronda, Jódar se enfrentará al japonés Kei Nishikori, que se retirará dentro de unas semanas en el Torneo de Tokio.

Jódar y Fils arrancaron el partido con sendas roturas de servicio, pero a partir de ahí ambos defendieron su saque en un intenso primer set hasta llegar al desempate. El español se colocó con un 6-3 y dispuso de tres bolas de set en ese 'tie-break'. Desaprovechó las dos primeras al resto, pero cerró la manga en la primera oportunidad que tuvo con su servicio.

En el segundo set, Jódar volvió a romper el saque de Fils en el tercer juego para ponerse 2-1 al saque. Con 3-2 abajo, el francés pidió un tiempo médico, pero su regreso a la cancha no cambió la dinámica del partido.

Jódar, al resto y con 5-3 a favor, se colocó con dos bolas de partido y aprovechó la segunda para cerrar el encuentro con un 'break'.

Jódar terminó el partido con 16 golpes ganadores por 26 errores no forzados y con un 74 % de puntos al primer saque y un 63 % al segundo. El madrileño, además, salvó cuatro de los cinco puntos de rotura que enfrentó.

Fils y Jódar se habían enfrentado por primera vez en abril en una de las semifinales del Godó, con victoria para el francés por 3-6, 6-3 y 6-2 tras remontar el primer set. En la final, Fils conquistó Barcelona al derrotar al ruso Andrey Rublev.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati.

Rafa Jódar se despide en el dobles

Antes de vencer al francés, Rafa Jódar ya había rodado en la modalidad de dobles. El madrileño, emparejado con el estadounidense Brandon Nakashima, perdió por un doble 6-4 ante el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.

Antes de su estreno, Rafa dejó claro qué es lo primero que valorará durante la gira: "La lesión abdominal va mucho mejor. Pude jugar ya sin dolor en Wimbledon. Es el primer año y todo es nuevo, pero mi prioridad, más que ganar partidos, es mantenerme sano y competir sin molestias".

En este mismo sentido, el madrileño no quiere dejarse llevar por la euforia ni por los comentarios: "Como objetivo, dejar un poco aparte los resultados y el 'ranking'. Seguir mejorando en cada torneo, en cada partido que juegue, que todos me sirvan como experiencia para seguir mejorando, que la progresión siempre siga ascendente. Es mi primer año en el circuito, todavía soy consciente que tengo que aprender muchas cosas y que todas estas lecciones me van a ayudar a ser un mejor jugador. Y ese es el objetivo".