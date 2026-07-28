Rafa Jódar no quiere caer en el error de Carlos Alcaraz

El joven tenista madrileño no quiere forzar demasiado su cuerpo y ya ha dejado claro cuál será su prioridad en la gira sobre pista dura

El tenista español Rafa Jódar afronta su primera gira norteamericana como profesional con el ambicioso plan de disputar los cuatro grandes torneos de pista dura del verano, desde Washington al Abierto de Estados Unidos.

"Iremos semana a semana, pero el plan es ese", dijo Jódar, número 25 del mundo, ha subrayado en unas declaraciones hechas a la agencia EFE.

El madrileño afronta por primera vez la gira norteamericana en el circuito profesional, aunque conoce bien tanto el entorno como la superficie por su paso por la Universidad de Virginia, situada muy cerca de Washington.

De hecho, aprovechó esta semana previa al torneo de Washington para cumplir con algunos compromisos académicos, entre ellos reuniones y exámenes en la universidad: "He estado entrenando bastante estas ultimas semanas para intentar hacerlo lo mejor posible".

Rafa Jódar, preocupado con su físico

El madrileño, que desde Roland Garros solo participó en Wimbledon debido a una lesión abdominal de la que ya está recuperado, sigue centrado en escuchar las señales de su cuerpo para que la ambición no le termine pasando factura en su primer año como profesional.

Jódar debutará este martes ante el francés Arthur Fils (n.23) en el cuadro individual, aunque también se ha inscrito en el torneo de dobles emparejado con el estadounidense Brandon Nakashima.

Tras el ATP 500 de Washington, la gira continuará con los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos. Y su objetivo no será otro que este: "Como objetivo, dejar un poco aparte los resultados y el 'ranking'. Seguir mejorando en cada torneo, en cada partido que juegue, que todos me sirvan como experiencia para seguir mejorando, que la progresión siempre siga ascendente. Es mi primer año en el circuito, todavía soy consciente que tengo que aprender muchas cosas y que todas estas lecciones me van a ayudar a ser un mejor jugador. Y ese es el objetivo".

Cabe recordar que las molestias físicas condicionaron buena parte de la gira sobre hierba. Por eso, una de las mejores noticias de cara a Washington es escuchar al propio Jódar confirmar que su evolución física está siendo positiva: "La lesión va mucho mejor. Pude jugar sin dolor en Wimbledon. Es el primer año y todo es nuevo, pero mi prioridad, más que ganar partidos, es mantenerme sano y competir sin molestias".

Rafa Jódar sufre su primer revés en Washington

Pues de momento su gira ha comenzado con un duro revés en el torneo de dobles. Jódar y el estadounidense Brandon Nakashima cayeron por un doble 6-4 ante el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.

En este certamen de dobles, Venus Williams y la rusa Diana Schneider ganaron a la estadounidense Quinn Gleason y a la noruega Ulrikke Eikeri por 6-3 y 6-4 en el mismo escenario en el que hace un año hizo su regreso al circuito. Pese a que la mayor de las Williams ha cosechado buenos resultados en el circuito de dobles, incluidos unos cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, en individuales no ha vuelto a ganar desde que lo hizo hace doce meses en Washington.