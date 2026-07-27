Djokovic y Sabalenka se hacen pareja

La bielorrusa y el serbio han compartido ya pista en más de un entrenamiento y son grandes amigos. Ahora, el US Open ha dado una primicia que ha revolucionado aún más el cartel del certamen

Por segundo año consecutivo, el torneo busca atraer a la grandes estrellas del circuito, poco habituales en este torneo, con un formato de dos días de competición en la semana previa al cuadro principal, partidos rápidos y un millón de dólares en juego.

Pues bien, el certamen estadounidense ha confirmado que la bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic serán pareja en el dobles mixto del próximo Abierto de Estados Unidos, según ha anunciado este lunes la organización.

Ver al tenista más laureado del momento del circuito masculino y a la número uno del circuito femenino en el mismo lado de la pista será toda una experiencia. El espectáculo y las bromas entre ellos están aseguradas. Eso sí, conociendo a ambos, irán a por el título desde el principio.

Repiten los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, los grandes especialistas del dobles mixto, que ganaron la final de 2025 a la polaca Iga Swiatek y al danés Casper Ruud, que también volverán a competir juntos en esta edición.

Asimismo, entre otras, destacan las parejas formadas por la kazaja Elena Rybakina y el estadounidense Taylor Fritz, los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev, y el alemán Alexander Zverev y la estadounidense Taylor Townsend.

También formarán pareja los japoneses Naomi Osaka y Kei Nishikori, a pocas semanas de la retirada de este último en el Abierto de Japón.

Carlos Alcaraz se cae de este cartel

Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu fueron uno de los principales reclamos de la edición de 2025, aunque cayeron en primera ronda ante la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper, eventuales semifinalistas y que también repiten este año.

El español, sin embargo, que volverá a la competición el mes que viene en Cincinnati tras recuperarse de una lesión de muñeca que sufrió en abril, no figura entre los participantes anunciados en el dobles mixto de este año.

Sabalenka tuvo que elegir entre Sinner y Alcaraz

La tenista bielorrusa participó hace unos días en el canal de YouTube First&Red y en el mismo analizó las virtudes de las dos grandes espadas del circuito masculino. Y terminó decantándose por uno de ellos: "¡Maldita sea! ¿Por qué esa pregunta? Naturalmente, prefiero a Jannik, lo tengo claro, porque tenemos estilos de juego similares. Creo que ambos tenemos una buena derecha, un buen revés y un buen saque. También tenemos un estilo de tenis agresivo, por así decirlo".

Al menos, la número uno del mundo también ha tenido elogios para el murciano: "Pero me gusta muchísimo cómo se mueve Alcaraz, cómo ve la pista y cómo juega cada pelota. Está claro que Carlos disfruta de verdad jugando al tenis. No hay una sola bola que no intente alcanzar".

Djokovic sigue con un récord muy particular

El tenista balcánico ha vuelto a instalarse entre los cinco mejores del ranking ATP y, con ello, continúa engordando uno de esos registros que ayudan a dimensionar su longevidad. Ahora, ya son 867 las semanas en el Top-5, un récord absoluto con el que deja ya muy atrás tanto a Roger Federer (859) como a Rafa Nadal (837).

Y la barrera de las 900 semanas comienza a estar en su horizonte pese a sus 39 años. Eso sí, para ello tendrá que participar en algunos torneos más, no sólo en los Grand Slams y en los Masters 1.000 como ya viene haciendo habitualmente en los dos últimos años.

No obstante, el propio 'Nole' confesó hace unos días que su retirada se acerca, sobre todo, después de haber rozado su 25º 'Major' en Wimbledon. Ahora, llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es su próxima meta.

"Mi retirada está más cerca que nunca. Sigo sintiendo que puedo competir al más alto nivel, y los resultados lo demuestran. Todavía puedo mantenerme algo activo de vez en cuando, pero sí, el momento se acerca", manifestó en su intervención en el Fanatics Fest de Nueva York.

Y es que después de mucho tiempo hablándose de su retirada, ahora el serbio parece ya vislumbrar el momento para hacerlo, porque sabe que nunca será buen momento para hacerlo: "Hay una categoría de atletas que quieren retirarse en la cima, otra categoría de atletas que quieren retirarse porque su cuerpo no les responde, y otra categoría de atletas que simplemente son derrotados por otros y se dan cuenta de que no pueden continuar. O bien, es todo eso".